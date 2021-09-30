晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》強調塞爾提克雙槍關係密切！J.布朗：媒體總喜歡分化我們

2021/09/30 14:15

塞爾提克雙槍。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克探花雙槍J.布朗（Jaylen Brown）和塔圖姆（Jayson Tatum）2人已經成為隊友4個球季，在沃克（Kemba Walker）被交易後，來季2人的合作關係對「綠衫軍」尤為重要，然而近日J.布朗似乎受不了外界一直以來的挑撥，受訪時直言「媒體喜歡讓我們對立」。

J.布朗表示媒體總喜歡將事情劃分為二，並製造對立，如同蝙蝠俠和羅賓，但他強調自己和塔圖姆的關係密切，是兩位可以共存的球員，他直言：「媒體總喜歡編寫一些故事讓我們分開，但我們相談甚歡，我們不會讓這件事來擾亂我們的關係，我們聽了很多事、比較等等，但到頭來，我希望他能做到最好，他希望我能做到最好。」

J.布朗也強調外界的看法不會影響到兩人之間的信任，他說：「無論外界說我們無法共存、無法合作之類的閒話，我都是很享受和塔圖姆一起打球的，我們互相信任。」

J.布朗在2016年選秀會中第三順位被挑中，塔圖姆則是在2017年選秀會同樣是第三順位被選中，2人已當隊友4個球季，J.布朗說：「我們是一起開啟我們的職業生涯的，年紀還輕的時候就一起為塞爾提克贏下很多比賽，這很難得。」J.布朗表示相互競爭對他來說很迷人，但也再次強調不管外界是如何解讀，希望自己、隊友都能夠成功，並做到最好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。