NBA》強調塞爾提克雙槍關係密切！J.布朗：媒體總喜歡分化我們

塞爾提克雙槍。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克探花雙槍J.布朗（Jaylen Brown）和塔圖姆（Jayson Tatum）2人已經成為隊友4個球季，在沃克（Kemba Walker）被交易後，來季2人的合作關係對「綠衫軍」尤為重要，然而近日J.布朗似乎受不了外界一直以來的挑撥，受訪時直言「媒體喜歡讓我們對立」。

J.布朗表示媒體總喜歡將事情劃分為二，並製造對立，如同蝙蝠俠和羅賓，但他強調自己和塔圖姆的關係密切，是兩位可以共存的球員，他直言：「媒體總喜歡編寫一些故事讓我們分開，但我們相談甚歡，我們不會讓這件事來擾亂我們的關係，我們聽了很多事、比較等等，但到頭來，我希望他能做到最好，他希望我能做到最好。」

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J.布朗也強調外界的看法不會影響到兩人之間的信任，他說：「無論外界說我們無法共存、無法合作之類的閒話，我都是很享受和塔圖姆一起打球的，我們互相信任。」

J.布朗在2016年選秀會中第三順位被挑中，塔圖姆則是在2017年選秀會同樣是第三順位被選中，2人已當隊友4個球季，J.布朗說：「我們是一起開啟我們的職業生涯的，年紀還輕的時候就一起為塞爾提克贏下很多比賽，這很難得。」J.布朗表示相互競爭對他來說很迷人，但也再次強調不管外界是如何解讀，希望自己、隊友都能夠成功，並做到最好。

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