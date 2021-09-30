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中職》一崎入魂 Kawasaki川崎 首度球場開趴

2021/09/30 14:30

Kawasaki一崎入魂。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Rakuten Monkeys在10月29日（五）以及30日（六）與日本重機品牌Kawasaki舉辦「一崎入魂」騎士趴，來自日本神戶川崎重工的Kawasaki Motors各式大型重型機車、搭配亮麗的樂天女孩，Rakuten Monkeys和式重機秀熱血登場！

Kawasaki Motors具體實踐”Let the good times roll”「運行美好 持之以恆」的品牌精神，旨在讓所有騎士享受騎乘的樂趣，其夾帶WSBK殿堂級賽事6冠王的名號，在世界各地累積了超高人氣。10月底球場主題趴雙日本品牌的首度合作，Rakuten Monkeys期望帶給10號隊友耳目一新的感受。

「一崎入魂」主題趴由Rakuten Monkeys與Kawasaki Motors Taiwan聯手打造，除了現場展出Kawasaki大型重型機車外，場內外也由Kawasaki一手妝點、與10號隊友的互動都將突破棒球場的極限，期望為台灣職棒球場的主題日活動創下新猷，更重要的是與球迷朋友同享熱情、熱血的主題趴。

「一崎入魂」打造大型重型機車大盛，敬請球迷朋友在周五周六鎖定桃園國際棒球場，進場欣賞香車美人，售票日期預計在十月中後，一起與Rakuten Monkeys、Kawasaki留下美好的球場記憶！

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