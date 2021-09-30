MLB》太神！大谷翔平猛敲175公里強勁安 竟打穿對方手套（影音）

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Ohtani's 9th inning single went right THROUGH the glove of Andy Ibanez! #StraightUpTX pic.twitter.com/5wwJv8fSpH — Bally Sports Southwest （@BallySportsSW） September 30, 2021

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今敲雙安，跑出2次盜壘，再締美聯史上唯一紀錄，值得一提的是，大谷翔平9上的安打，強勁到打破對方二壘手手套，引起大聯盟官網特此撰文報導這支安打。

大谷翔平今當核彈頭打開路先鋒，單場5打數敲2安，2次安打上壘後，加碼盜壘秀，跑出本季第25、26次盜壘，另外今日還跑回1分，完成單季百得分，成為美聯史上第一位，能夠單季45轟、25盜、100得分以上的球員。

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大谷翔平。（美聯社）

大聯盟官網記者柏林傑（Rhett Bollinger）提到，大谷翔平經常在場上做出令人振奮的事情，但今天的比賽達到了新的高度，9上的安打擊球初速高達109英哩（約175公里），直接打穿遊騎兵二壘手伊巴內茲（Andy Ibanez）的手套，伊巴內茲還得先回到休息室，換一個新手套上場。

大谷翔平擊出超強勁安打，也是此役兩隊球員的所有擊球當中，擊球初速最快的一球，天使總教練梅登（Joe Maddon）直呼：「在我看來，這對年度MVP獎項絕對有加分作用，當你開始打破對手手套時，你就已經是一位MVP。」

"No, right through there"



- Andy Ibanez, probably pic.twitter.com/99pGaRu5GW — Bally Sports Southwest （@BallySportsSW） September 30, 2021

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