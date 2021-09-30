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T1》久等了！最神秘球隊公布隊名「台南台鋼獵鷹」

2021/09/30 15:40

台南台鋼獵鷹。（台鋼獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟2021年「台南職業籃球隊」，由台南市政府全力支持籌組而成，今發布新聞稿正式公布隊名為「台南台鋼獵鷹」。

台南在8月底開放設籍台南12歲以上的民眾投票決定球隊最重要的隊名，由惡鯊、狼、鷹脫穎而出。此支球隊除動員在地民眾的力量外，更有在地企業「台灣鋼鐵集團」全力贊助，其中，台鋼歷年來對國內運動推廣不遺餘力，這次更精準的看中台南隊，如同獵鷹的勇猛、迅速、無懼。因此在政府、民眾、台鋼三方在地力量的加持下，最終將隊名定為「台南台鋼獵鷹」，深耕球隊在地力量威猛的形象。

台灣鋼鐵集團秉持著深耕與回饋在地的理念，2019年開始贊助曾奪下聯賽冠軍的「台南足球運動團隊」，今年也大力贊助T1聯盟台南隊，希望透過贊助職業籃球隊，把更多優秀的人才留在臺南。

此外，台南的在地力量除了企業外，文化力量也不可忽視，台南曾文水庫內的老鷹（黑鳶）峽谷，在政府有意推動賞鷹觀光下，富有「老鷹之鄉」的盛名，這也顯現球團決定將球隊命名為「獵鷹」的主要原因，也期盼透過球隊未來的發展與行銷，將運動賽事結合在地資源，創造出最大效益。

總經理錢韋成表示，為了感謝廣大市民的參與，球團將從參與票選的民眾中抽出5位幸運兒，贈送球隊未曝光過的球衣。

活動中將票投給惡鯊與狼的民眾也不用灰心，未來也有機會讓兩種吉祥物也一起加入「鷹援軍」的行列，在臺南地方產、官、民三方的力挺下，讓「台鋼獵鷹職籃隊」深耕臺南市，為在地人民爭取最高榮耀！

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