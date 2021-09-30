網球》球王喬帥退出印地安泉 21年首度三巨頭缺席

喬科維奇。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，原定3月登場的印地安泉網賽，今年一再順延至10月才開打，連帶引發眾球星退賽潮，塞爾維亞當今世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）也決定放棄，使得賽史21年來首見網壇「三巨頭」都缺席。

「高齡」40歲的瑞士老天王費德爾（Roger Federer），與35歲的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都在養傷，本季先後提前報銷，至於過去5度贏得印地安泉名人賽男單冠軍的喬帥，也將休兵調整，他在個人推特發文：「很抱歉，我不能在印第安泉見到我的球迷，也不能在沙漠中比賽，這是我最喜歡的地方之一，希望明年與大家再見。」34歲的喬帥爆冷兵敗美網決戰，大滿貫27連勝中斷，也無緣達成横掃本季四大賽的「年度全滿貫」紀錄，大滿貫生涯21冠也得再等等，近期球王無心戀戰，留在塞爾維亞家中休養，預計11月4日才在義大利杜林的ATP年終總決賽上陣。

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這也是2000年以來，喬、費、納「三巨頭」首次一同缺席印地安泉，對於喬帥退出，賽事主管哈斯（Tommy Haas）深感遺憾，表示只能期待他明年再戰這項男網名人大賽，「我們希望他明年3月能夠回到網球天堂，在賽事中爭奪破紀錄的第6座冠軍。」

I am sorry I won’t get to see my fans in Indian Wells and play in the desert, my favourite place to go. I hope to see you next year! @BNPPARIBASOPEN — Novak Djokovic （@DjokerNole） September 29, 2021

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