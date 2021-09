網球》球王喬帥退出印地安泉 21年首度三巨頭缺席

喬科維奇。(資料照,今日美國)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕受武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情影響,原定3月登場的印地安泉網賽,今年一再順延至10月才開打,連帶引發眾球星退賽潮,塞爾維亞當今世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)也決定放棄,使得賽史21年來首見網壇「三巨頭」都缺席。

「高齡」40歲的瑞士老天王費德爾(Roger Federer),與35歲的西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)都在養傷,本季先後提前報銷,至於過去5度贏得印地安泉名人賽男單冠軍的喬帥,也將休兵調整,他在個人推特發文:「很抱歉,我不能在印第安泉見到我的球迷,也不能在沙漠中比賽,這是我最喜歡的地方之一,希望明年與大家再見。」34歲的喬帥爆冷兵敗美網決戰,大滿貫27連勝中斷,也無緣達成横掃本季四大賽的「年度全滿貫」紀錄,大滿貫生涯21冠也得再等等,近期球王無心戀戰,留在塞爾維亞家中休養,預計11月4日才在義大利杜林的ATP年終總決賽上陣。

這也是2000年以來,喬、費、納「三巨頭」首次一同缺席印地安泉,對於喬帥退出,賽事主管哈斯(Tommy Haas)深感遺憾,表示只能期待他明年再戰這項男網名人大賽,「我們希望他明年3月能夠回到網球天堂,在賽事中爭奪破紀錄的第6座冠軍。」

I am sorry I won’t get to see my fans in Indian Wells and play in the desert, my favourite place to go. I hope to see you next year! @BNPPARIBASOPEN