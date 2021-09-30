游泳》王太太看過來！天菜王冠閎西裝造型超帥氣

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕年僅19歲的「台灣蝶王」王冠閎，因體格結實、五官白淨顏值高，而被譽為韓系「歐巴天菜」，東京奧運一戰成名的「台灣蝶王」，應邀出席日系鐘錶品牌Seiko旗下Prospex運動系列新品發表會，素雅西裝造型超帥氣，網路直播再度圈粉無數，又掀起眾姊妹們爭當「王太太」的風潮。

王冠閎於東奧締造佳績，男子200公尺蝶式預賽飆出生涯最佳1分54秒44，展現強大國際競爭力，被各界看好明年杭州亞運爭金奪銀，也獲廠商青睞成為新品牌大使。「雖然我的臉部沒有太多表情，但內心其實是很開心的。」對此王冠閎表示，其實平常就有戴錶的習慣，能獲得Seiko的肯定，參與公開宣傳活動是寶貴經驗，更很特別的禮物，希望自己做好時間管理，把握當下備戰新北市全運會，「泳」往直前放眼亞運。

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談到全運會目標，王冠閎透露，上屆108年桃園市全運會拿了許多銀牌，本屆個人項目參加七項、接力項目角逐三項，希望自己這次每項都能再創最佳，總成績突破上屆，「最好成色能變為金牌！」

靠著單眼皮和迷人笑容就圈粉無數，王冠閎IG粉絲人數爆增，現已突破25萬人追蹤，先前出席總統府「台灣英雄凱旋派對」，他在紅毯上出奇招，拋開偶像包袱把衣服往上掀，秀出線條分明的腹肌，以及強壯手臂肌肉，更讓不少「王太太」們陷入瘋狂。

此次王冠閎率先配戴的的Seiko Prospex台灣限定款，以「台灣八景」之一的花蓮太魯閣峽谷為靈感，整體圓潤錶型承襲深受錶迷喜愛所暱稱的「海龜」造型設計，透過融入極具台灣特色的元素，重新演繹品牌1970年代經典之作。由立霧溪切鑿形成的太魯閣峽谷，主要由大理岩成分構成，因其緊緻、不易崩落的特性，在歷經千萬年大自然的鬼斧神工下，造就獨一無二的世界級美景。

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