晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

游泳》王太太看過來！天菜王冠閎西裝造型超帥氣

2021/09/30 16:29

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕年僅19歲的「台灣蝶王」王冠閎，因體格結實、五官白淨顏值高，而被譽為韓系「歐巴天菜」，東京奧運一戰成名的「台灣蝶王」，應邀出席日系鐘錶品牌Seiko旗下Prospex運動系列新品發表會，素雅西裝造型超帥氣，網路直播再度圈粉無數，又掀起眾姊妹們爭當「王太太」的風潮。

王冠閎於東奧締造佳績，男子200公尺蝶式預賽飆出生涯最佳1分54秒44，展現強大國際競爭力，被各界看好明年杭州亞運爭金奪銀，也獲廠商青睞成為新品牌大使。「雖然我的臉部沒有太多表情，但內心其實是很開心的。」對此王冠閎表示，其實平常就有戴錶的習慣，能獲得Seiko的肯定，參與公開宣傳活動是寶貴經驗，更很特別的禮物，希望自己做好時間管理，把握當下備戰新北市全運會，「泳」往直前放眼亞運。

談到全運會目標，王冠閎透露，上屆108年桃園市全運會拿了許多銀牌，本屆個人項目參加七項、接力項目角逐三項，希望自己這次每項都能再創最佳，總成績突破上屆，「最好成色能變為金牌！」

靠著單眼皮和迷人笑容就圈粉無數，王冠閎IG粉絲人數爆增，現已突破25萬人追蹤，先前出席總統府「台灣英雄凱旋派對」，他在紅毯上出奇招，拋開偶像包袱把衣服往上掀，秀出線條分明的腹肌，以及強壯手臂肌肉，更讓不少「王太太」們陷入瘋狂。　

此次王冠閎率先配戴的的Seiko Prospex台灣限定款，以「台灣八景」之一的花蓮太魯閣峽谷為靈感，整體圓潤錶型承襲深受錶迷喜愛所暱稱的「海龜」造型設計，透過融入極具台灣特色的元素，重新演繹品牌1970年代經典之作。由立霧溪切鑿形成的太魯閣峽谷，主要由大理岩成分構成，因其緊緻、不易崩落的特性，在歷經千萬年大自然的鬼斧神工下，造就獨一無二的世界級美景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。