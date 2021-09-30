日職Live》吳念庭敲長打跑回超前分 西武3：2軟銀

第四局（軟銀2：3西武）

中村剛也4局上敲出中外野安打，吳念庭相中杉山一樹138公里指叉球，擊出右外野二壘安打，栗山巧適時敲出清壘的右外野二壘安打，一舉打回2分，西武超前軟銀，杉山一樹出現亂流，連續投出2次保送，西武攻占滿壘，岸潤一郎敲出右外野高飛犧牲打，西武取得3：1領先。

松田宣浩4局下敲出左外野陽春砲，本季第14轟出爐，軟銀追到2：3一分落後。

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第二局

吳念庭2局上首打席遭杉山一樹3球三振，栗山巧也吞K，山川穗高獲得四壞球保送，外崎修汰敲出中外野二壘安打，但下一棒岸潤一郎在二三壘有人時未能建功留下殘壘。

第一局（軟銀1：0西武）

杉山一樹首局投出三上三下，軟銀1局下就棒打西武先發投手松本航，開路先鋒牧原大成率先敲出左外野安打，中村晃隨後補上一支右外野二壘安打，幫助軟銀先馳得點。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕西武今天作客對戰軟銀，力拚中止近期的4連敗，吳念庭扛先發第5棒三壘手，將對上軟銀23歲年輕右投杉山一樹。

吳念庭本季出賽112場，繳出9轟、45打點和打擊率2成58的成績。

西武此役推出松本航掛帥先發，本季登板24場，戰績7勝8敗，防禦率3.78；軟銀先發為杉山一樹，出賽12場繳出1勝1敗、防禦率2.51的成績。

軟銀先發打線

1 （游） 牧原大成

2 （左） 中村晃

3 （右） 栗原陵矢

4 （中） 柳田悠岐

5 （指） 戴斯潘

6 （三） 松田宣浩

7 （捕） 甲斐拓也

8 （一） 砂川理查

9 （二） 三森大貴

先發投手：杉山一樹

西武先發打線

1 （右） 川越誠司

2 （游） 源田壯亮

3 （捕） 森友哉

4 （指） 中村剛也

5 （三） 吳念庭

6 （左） 栗山巧

7 （一） 山川穗高

8 （二） 外崎修汰

9 （中） 岸潤一郎

先發投手：松本航

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