亞洲盃女籃》最後關頭失守 台灣隊惜敗南韓無緣4強

台灣隊惜敗南韓無緣4強。（取自FIBA）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女籃今在亞洲盃6強賽中遭遇南韓，第3節靠著後衛彭曉彤發威，一度戰成平手，可惜第4節沒能擋下南韓的外線火力，最終以74：80落敗，無緣4強，下一場將和紐西蘭與澳洲一戰的敗方爭奪第5名。

台灣隊昨在小組賽大勝菲律賓，以1勝、2負分組第3晉級6強，今將和南韓爭奪4強門票。台灣隊上屆亞洲盃拿下第6名，前次挺進4強已是2015年，今年陣容換血由林育庭、鄭伊秀等中生代球員領軍，並由傳奇球星錢薇娟執掌兵符，盼打出一番新氣象。

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這次南韓的陣容多為東京奧運班底，雖然WNBA好手朴智修缺陣，仍有資深球員金丹飛、朴慧真等人坐鎮，前一場碰上挑戰5連霸的東奧銀牌日本，更是一路緊咬，最後只小輸5分，戰力不俗。

台灣隊今靠著林蝶、彭曉彤在開局的發揮打出不錯氣勢取得領先，但南韓隨即回神急起直追，朴慧真、裴惠允輪流得分，加上規化南韓的台灣球員秦安挺身而出，直接要回領先。

南韓雖在第2節一度握有雙位數領先優勢，劉希曄在關鍵時刻連拿4分，助台灣隊緊咬對手，半場打完台灣隊暫以9分落後。

第3節靠著彭曉彤發威，她不只完成三分打還飆進三分球，追到僅剩3分落後，可惜此時被南韓以一波6：0攻勢逆襲；不過台灣女將並未放棄，戴宜庭投進關鍵三分球加上韓雅恩放進2分，在第3節結束戰成57：57平手。

決勝節開局，南韓雖打出5：0攻勢，但台灣隊馬上反撲，沒讓對手輕鬆拉出差距，可惜最後關頭沒能擋下朴慧真在外線開火，只能遺憾吞敗。

台灣隊後衛彭曉彤投進3顆三分球，繳全隊最高18分，劉希曄和陳薇安皆貢獻9分。南韓朴慧真砍進5顆三分球進帳全場最高22分。

台灣隊惜敗南韓無緣4強。（取自FIBA）

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