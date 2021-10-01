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籃球》時代的眼淚！ 東京奧運成最後一舞 P.加索將宣布引退

2021/10/01 06:53

P.加索。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕41歲前NBA明星中鋒P.加索（Pau Gasol）日前出征東京奧運後褪下國家隊球衣，據西班牙《世界報》記者Lucas Saez-Bravo指出，P.加索預計將在下週二正式高掛球鞋宣布退役。

身高215公分、球技靈活全面的P.加索，自18歲從巴塞隆納展開職業生涯，效力3年期間，勇奪1座西班牙國王盃、2個西甲聯盟冠軍，2001年他參加NBA選秀，第1輪第3順位被老鷹挑走，隨後被交易至灰熊，輾轉待過湖人、公牛和馬刺。而在西岸紫金軍團效力期間，這位西班牙全能中鋒與「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）聯手贏得兩座總冠軍，也產生無可撼動的兄弟情誼，迄今仍令球迷津津樂道。

P.加索生涯在NBA闖蕩18年，6度入選明星賽，出賽共累積1226場，生涯場均貢獻17.0分、9.2籃板、3.2助攻。P.加索今年離開NBA後重返巴塞隆納，也幫助老東家奪下西甲聯賽的冠軍。

P.加索也代表西班牙出征東京奧運，這也是他最後一次披上國家隊戰袍，雖然最後以第6名作收，但P.加索已經為西班牙鞠躬盡瘁，2006年幫助國家奪下首面世錦賽金牌，2008年北京奧運、2012年倫敦奧運銀牌，2016年里約奧運則是獲得銅牌。

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