蘇迪曼盃》台灣0：5不敵陣容堅強的南韓 8強對手要等抽籤結果

台灣隊今在蘇迪曼盃B組龍頭之爭不敵4屆冠軍南韓隊，以分組第二晉級，待所有小組賽事結束，將抽籤決定8強對戰組合。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣隊今在2021年蘇迪曼盃混合羽球團體賽B組龍頭之爭以0：5不敵4屆冠軍南韓隊，以分組第二晉級，待所有小組賽事結束，將抽籤決定8強對戰組合。

打頭陣的男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯先盛後衰，以21：14、20：22、17：21敗給世界排名第9的催率圭／徐承宰，余芊慧以12：21、17：21不敵女單世界排名第8的「天才少女」安洗瑩。

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原本寄望世界排名第4的台灣一哥周天成能在男單扳回一城，但面對排名34的許侊熙強勢進攻，小天意外陷入苦戰，終以21：15、11：21、17：21遭逆轉，無緣替台灣延長戰線。

隨後的女雙李芷蓁／張淨惠以9：21、16：21敗給孔熙容／李紹希，混雙楊博軒／胡綾芳20：22、13：21不敵徐承宰／申昇瓚。

蘇迪曼盃將16隊分成A至D組，台灣抽籤分在B組，其他3組排頭可能為中國、印尼和日本。早已提前晉級8強的台灣隊，若取得分組第一可避開此3強，對於晉4強較有利，惜今天不敵南韓隊，以2勝1負落居第二，將待所有小組賽結束才會抽出8強對戰組合。

台灣已連5屆都保底8強，但今年少了世界球后戴資穎、東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟，尋求突破將是一大挑戰。

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