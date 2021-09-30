晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

蘇迪曼盃》台灣0：5不敵陣容堅強的南韓 8強對手要等抽籤結果

2021/09/30 20:20

台灣隊今在蘇迪曼盃B組龍頭之爭不敵4屆冠軍南韓隊，以分組第二晉級，待所有小組賽事結束，將抽籤決定8強對戰組合。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣隊今在2021年蘇迪曼盃混合羽球團體賽B組龍頭之爭以0：5不敵4屆冠軍南韓隊，以分組第二晉級，待所有小組賽事結束，將抽籤決定8強對戰組合。

打頭陣的男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯先盛後衰，以21：14、20：22、17：21敗給世界排名第9的催率圭／徐承宰，余芊慧以12：21、17：21不敵女單世界排名第8的「天才少女」安洗瑩。

原本寄望世界排名第4的台灣一哥周天成能在男單扳回一城，但面對排名34的許侊熙強勢進攻，小天意外陷入苦戰，終以21：15、11：21、17：21遭逆轉，無緣替台灣延長戰線。

隨後的女雙李芷蓁／張淨惠以9：21、16：21敗給孔熙容／李紹希，混雙楊博軒／胡綾芳20：22、13：21不敵徐承宰／申昇瓚。

蘇迪曼盃將16隊分成A至D組，台灣抽籤分在B組，其他3組排頭可能為中國、印尼和日本。早已提前晉級8強的台灣隊，若取得分組第一可避開此3強，對於晉4強較有利，惜今天不敵南韓隊，以2勝1負落居第二，將待所有小組賽結束才會抽出8強對戰組合。

台灣已連5屆都保底8強，但今年少了世界球后戴資穎、東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟，尋求突破將是一大挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。