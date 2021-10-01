NBA》曝「士官長」因他而走 恩比德批西蒙斯不尊重球團

巴特勒與恩比德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕七六人明星B.西蒙斯（Ben Simmons）休賽季的賣我風波依舊沒有平息的跡象，今天主力恩比德（Joel Embiid）對先前B.西蒙斯的看法做出回應，認為他的說法並不尊重球團。

先前據消息指出，B.西蒙斯認為他與恩比德兩人的組合已經走到盡頭，並指出球團選擇把恩比德做為核心來打造球隊，不利於自己生涯發展，後續也傳出B.西蒙斯希望能夠加盟一支以他為進攻核心的球隊，不用屈居於恩比德之下當老二。

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恩比德對此說法做出回應：「這情況很奇怪，同時也令人失望，而且有點不尊重所有在這裡拼命奮戰的人。有些人需要這支球隊獲得成功好繼續待在聯盟，然後在這邊繼續賺錢。」

談到球隊以自己為核心來打造的情形，恩比德則持相反意見：「我感覺我們的球隊是照著他（B.西蒙斯）的需求來打造的。所以這件事有點讓我感到驚訝。我的意思是我們簽下哈佛德（Al Horford）就是因為他，而且我們捨棄巴特勒（Jimmy Butler）也是因為B.西蒙斯需要一球在手。」

B.西蒙斯。（資料照）

費城七六人在2018-19賽季，透過交易換得巴特勒以及哈里斯（Tobias Harris），在東部準決賽與當年冠軍暴龍隊一路鏖戰到第七場，才被雷納德（Kawhi Leonard）的絕殺球給送回家，但該季結束後，七六人選擇不留下巴特勒並與哈里斯續約，同時還花大錢把哈佛德給簽了下來，不過在2019-20賽季七六人反而直接於季後賽首輪止步，2020-21賽季也在與老鷹的東部準決賽鏖戰到第七場被淘汰。

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