晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》接種率再上升！美媒曝95％球員已施打疫苗

2021/10/01 08:27

根據美媒報導，目前NBA已有95%球員接種疫苗。

〔體育中心／綜合報導〕隨著訓練營開始、NBA新賽季即將到來，越來越多球員也已接種疫苗，根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今日的報導，已經有95%的球員接種至少一劑疫苗。

距離NBA開幕戰10月20日僅剩不到3週時間，根據沃納洛斯基報導，自本周訓練營開始後，球員的疫苗接種率也跟著上升，目前已有95%球員施打至少一劑疫苗，在訓練營開始之前則是約90%。

目前位於舊金山的金州勇士、紐約的紐約尼克和布魯克林籃網都因為當地規定，球員必須得施打疫苗才可以參加大型室內活動、參與比賽，紐約規定，球員至少要打一劑才能出賽，舊金山則是需要球員完整接種才能出賽。

這三支球隊中只有尼克曾公開確認所有的球員都已接種，然而近期未施打疫苗的焦點則是圍繞在勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）以及厄文（Kyrie Irving）身上。

不過昨日聯盟也出重手，宣布球員可以選擇不打疫苗，但若因為違反當地規定導致無法出賽，就不能拿到該場比賽的薪水。另外根據聯盟之前所頒布的防疫新政策，球員有無接種疫苗將有不同規範，未接種疫苗者將有嚴格限制，如隔開座位、保持社交距離。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。