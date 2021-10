NBA》接種率再上升！美媒曝95％球員已施打疫苗

根據美媒報導,目前NBA已有95%球員接種疫苗。

〔體育中心/綜合報導〕隨著訓練營開始、NBA新賽季即將到來,越來越多球員也已接種疫苗,根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今日的報導,已經有95%的球員接種至少一劑疫苗。

距離NBA開幕戰10月20日僅剩不到3週時間,根據沃納洛斯基報導,自本周訓練營開始後,球員的疫苗接種率也跟著上升,目前已有95%球員施打至少一劑疫苗,在訓練營開始之前則是約90%。

目前位於舊金山的金州勇士、紐約的紐約尼克和布魯克林籃網都因為當地規定,球員必須得施打疫苗才可以參加大型室內活動、參與比賽,紐約規定,球員至少要打一劑才能出賽,舊金山則是需要球員完整接種才能出賽。

這三支球隊中只有尼克曾公開確認所有的球員都已接種,然而近期未施打疫苗的焦點則是圍繞在勇士前鋒威金斯(Andrew Wiggins)以及厄文(Kyrie Irving)身上。

不過昨日聯盟也出重手,宣布球員可以選擇不打疫苗,但若因為違反當地規定導致無法出賽,就不能拿到該場比賽的薪水。另外根據聯盟之前所頒布的防疫新政策,球員有無接種疫苗將有不同規範,未接種疫苗者將有嚴格限制,如隔開座位、保持社交距離。

