籃球》美國男籃新主帥誰接 美媒：柯爾是最大熱門

柯爾（左）與帕波維奇。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕72歲的帕波維奇（Gregg Popovich）今年帶領美國男籃隊在東京奧運奪金，不過接下來總教練一職的重任將會交棒給誰也引起熱議，不過今日多家美媒則報導勇士主帥柯爾（Steve Kerr）已成為接班熱門人選。

根據資深記者Marc Stein的消息指出，除了柯爾外，熱火隊主帥史波斯查（Erik Spoelstra）也是候選人，但是美國男籃總監希爾（Grant Hill）表示更喜歡具有國際賽經驗的教練，因此對史波斯查較為不利。

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另外希爾先前就曾表示，希望在NBA新賽季開始前決定好美國男籃隊的新教練，因此要來的幾周內就可能會宣布接班人選。

柯爾先前就曾在國際賽和帕波維奇合作，在2019世界盃以及今年東京奧運都擔任過助理教練，柯爾甚至在8月受訪時就被問過關於擔任美國隊總教練的問題，當時他回答「當然會感興趣」也表示優秀的候選人很多，但如果自己也被選上，那這會是一個榮譽。

帕波維奇是接「K教練」沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski）位子、2016里約奧運後接任美國男籃隊教練，任期為2017年至2020年。

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