MLB》名人堂成員都辦不到！ 大谷翔平再創史上唯一記錄

大谷翔平成為史上第一位單季45轟、8支三壘安打，同時還有25次盜壘以上的球員。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天單場雙安，還敲出追平全大聯盟最多的第8支三壘安打，美媒點出這支三壘安打，讓他寫下一項超越多位名人堂傳奇的唯一紀錄。

大谷翔平本季在打擊區上表現驚人，他的快腿在壘間的破壞力也相當恐怖，今年8支三壘安打，是自1980年施密特（Mike Schmidt）後，至少敲45轟以上打者的最多三壘安打紀錄，當年施密特敲出48轟，並有8支三壘安打。

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大聯盟官網報導指出，大谷翔平45轟加上8次三壘安打的紀錄，在大聯盟的歷史上只有9位名人堂球員曾辦到過，分別是施密特、萊斯（Jim Rice）、梅斯（Willie Mays）、馬修斯（Eddie Mathews）、班克斯（Ernie Banks）、福克斯（Jimmie Foxx）、狄馬喬（Joe DiMaggio）、蓋瑞格（Lou Gehrig）與貝比魯斯（Babe Ruth）。

大谷翔平與上述名人堂球員不同的地方在於，他是唯一一個能夠在單季敲出45轟、擊出8支三壘安打，還能夠跑出25次盜壘以上的球員。日媒報導也點出，大谷翔平單季至少45轟、8支三壘安打、25支二壘安打、25次盜壘以上的表現，是大聯盟歷史首見。

本季大谷翔平不斷改寫紀錄，接下來他將要挑戰自2007年松井秀喜以來，首度有日本選手於大聯盟打回100分打點的紀錄，大谷翔平現在只差1分打點就能夠達標。

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