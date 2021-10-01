MLB》領高薪錯了嗎？皇家捕手遭球迷「敲竹槓」討不回破紀錄全壘打

皇家捕手培瑞茲暫居全壘打王，但破紀錄全壘打球卻討不回來。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕31歲的皇家捕手培瑞茲今年打出夢想成真的球季，目前以48轟暫居全壘打王，然而如今卻有遺憾，因為自己破大聯盟捕手單季最多轟的全壘打球被一名印地安人球迷撿走之後要不回來，他透露那名球迷索價至少1萬美元（約28萬台幣）。

今年全壘打王競爭激烈，如今坐在寶座上的球員更是球季開打前外界意想不到的領先者，培瑞茲目前領先藍鳥強打小葛雷諾2轟、天使大谷翔平3轟，包含今天比賽，他還有4戰可以累積轟數，是目前最具冠軍相的球員。培瑞茲在9月21日對印地安人敲出本季第46轟，在熄火6場後，於前天和昨天各轟1發，目前累計48轟更已追平皇家隊史單季最多轟紀錄。

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對培瑞茲來說，那顆第46轟的全壘打球意義別具，因為那是他打破名人堂球員班區在1970年締造單季捕手最多轟的紀錄球。只是該役作客印地安人開轟被球迷拿走後，球團用簽名球衣、球棒、釘鞋等物品要換回來，都交涉未果。

據《堪薩斯城明星報》報導，那名球迷知道培瑞茲在3月才和皇家以4年8200萬美元合約續約，因此抱定主意要敲他一筆錢。培瑞茲自己在播客節目也透露球團高層和球迷交涉的經過，表示雙方溝通時，在那名球迷身後的另一名印地安人支持者就說：「嘿，不要把球還給他（指培瑞茲），那顆球至少值1萬美元，他才剛簽下大合約，付得起這筆錢。」

培瑞茲確實很想拿回那顆具有意義的全壘打球，也想將球裱框掛在牆上、放在家中一輩子珍藏，但他並不想任由球迷敲竹槓，「要不回那顆球，確實讓我滿難過的，但是沒有關係。」培瑞茲明年年薪1800萬美元，在2025年還將達到2200萬美元，那份合約已創下皇家隊史最大合約紀錄。

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