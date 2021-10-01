MLB》不管外卡生死戰對巨人或道奇 紅雀都確定由40歲老將先發

韋恩萊特。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀日前靠著40歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）的好投擊敗釀酒人，確定奪下國聯外卡第2席次，連續3年晉級季後賽，而總教練席爾特（Mike Shildt）也在今日證實，屆時外卡戰將再由這名老將掛帥。

紅雀在29日在主場迎戰釀酒人，靠著韋恩萊特6局僅失2分的好投，幫助紅雀延續氣勢，拿下破隊史紀錄的17連勝，並且也確定奪下國聯外卡第2席次，而根據《聖路易郵報》紅雀隨隊記者Derrick S. Goold的消息，總教練席爾特也確定屆時外卡戰的先發重責將交由韋恩萊特扛起。

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不過目前紅雀外卡戰的對手還未能完全確定，由於國聯西區戰況相當激烈，巨人104勝54敗，僅領先道奇2場勝差，而雙方例行賽都還有4場比賽要打，國聯西區冠軍、鹿死誰手還未定，外卡戰則將於10月6日開打。

韋恩萊特本季先發32場，繳17勝7敗，累積206.1局投球，有174次三振，ERA3.05。

Wainwright will start WC game in California, Shildt affirms. #Cardinals — Derrick S. Goold （@dgoold） September 30, 2021

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