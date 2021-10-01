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NBA》厄文「鐵齒」不打疫苗 蔡崇信喊話：別忘了我們的目標

2021/10/01 11:04

籃網球星厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕只剩下不到3週就要開打新賽季，籃網雖擁有一票好手，但明星後衛厄文（Kyrie Irving）卻遲遲不肯接種疫苗，今日老闆蔡崇信受訪時，雖表示尊重厄文的選擇，但也喊話表示籃網隊上下的共同目標就是冠軍，需要一起朝同方向前進。

籃網「三巨頭」之一的厄文，近期因拒絕施打疫苗成話題焦點，若持續「鐵齒」未接種，屆時將可能無法出賽，今日老闆蔡崇信向《紐約郵報》表示，尊重厄文的選擇，不過也喊話道：「但我們別忘了我們的目標，我們本季的目標、目的是什麼？這非常非常清楚，就是贏得冠軍，而一支冠軍球隊需要每個人都目標一致。」

蔡崇信繼續說：「所以我希望看到厄文能完整的上場打球，並且和大家一起贏得冠軍，這對每個人來說都是最好的結果。」由於紐約市當地規定，球員必須至少注射過1次疫苗，若不接種就無法參與主場訓練與比賽，昨日聯盟也祭出重手，宣布球員可以選擇不打疫苗，但若因為違反當地規定導致無法出賽，就不能拿到該場比賽的薪水。

另外蔡崇信在受訪時也表達對接種疫苗的支持，尤其是看到自家紐約自由人後衛Asia Durr染疫，因此明白其後遺症及嚴重性，蔡崇信也認為接種疫苗不僅是讓自己免於嚴重疾病、挽救生命，另外也是社會責任，他直言「這不僅是保護自己，也是保護他人」。

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