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MLB》柯瑞亞石破天驚三分砲 太空人5年4度稱霸美聯西區（影音）

2021/10/01 11:43

太空人近5年來4度在美西稱霸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天靠著柯瑞亞（Carlos Correa）轟出三分砲奠定勝基，搭配先發投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）6局好投，終場3：2險勝光芒，在主場自利封王，近5年來4度在美西稱霸。

這也是太空人連續5年打進季後賽，持續刷新隊史記錄，他們首輪對手將是不久前剛奪下美聯中區龍頭的白襪。

整場關鍵發生在4局下，無人出局一、二壘有人，柯瑞亞掌握光芒左投亞柏格（Ryan Yarbrough）失投的卡特球，掃出石破天驚三分砲，幫助球隊取得3：0領先。這發全壘打也是柯瑞亞本季第25轟，刷新個人單季最多轟。

光芒雖然6局上急起直追，回敬一發兩分砲，將比分縮小至1分差；9局上最後反攻機會，光芒率先藉由保送和守備失誤攻佔一、二壘，但克魯茲（Nelson Cruz）打出雙殺打，攻勢瞬間瓦解，讓太空人如願在自家將封王魔術數字歸零。

太空人先發投手麥卡勒今天表現出色，主投6局用98球，僅被打3安失2分，前5局更未被擊出任何安打，喜迎本季第13勝。終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）雖然關門遭遇危機，但仍踩住煞車，收下本季第26次救援成功。

光芒今天雖然輸球，但他們早已鎖定美聯第一種子席位，確定晉級季後賽。不過陣中大物新秀法蘭柯（Wander Franco）本場4支0，中斷連續43場上壘，但也追平名人堂球星羅賓森（Frank Robinson）20歲以下球員最長的連續上壘記錄。

柯瑞亞。（法新社）

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