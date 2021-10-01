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MLB》勇士連4年分區封王！ 搶下國聯最後一張季後賽門票

2021/10/01 11:05

勇士橫掃費城人，連續4年獲得分區龍頭並順利晉級季後賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以5：3橫掃費城人，順利在國聯東區封王，連續4年獲得分區龍頭寶座並順利晉級季後賽，首輪的對手將是釀酒人。

今年命運多舛的勇士隊，先是主砲阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）因為受傷整季報銷，另一位主力外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）則在受傷後傳出因為家暴被捕的壞消息，也讓他們在戰績上始終不見起色，在美國時間7月29時仍落後給當時的分區龍頭大都會5場勝差。

然而在交易大限前，勇士一口氣迎回老同學杜瓦爾（Adam Duvall），獲得重砲索勒（Jorge Soler）以及外野好手羅沙里歐（Eddie Rosario）以及海盜終結者羅德里奎茲（Richard Rodriguez），讓球隊戰力大幅提升，戰績也逐漸好轉。

隨著勇士今天橫掃費城人奪下龍頭，國聯所有季後賽球隊也都出爐，分別是勇士、釀酒人、紅雀、巨人、道奇。

除了巨人與道奇外，其餘球隊都已經確定了季後賽的席次，巨人與道奇兩隊不論誰封王都會是國聯第一種子，另一隊則會落在外卡第一，國聯第二與第三種子分別是釀酒人與勇士，外卡第二則確定是紅雀隊。

勇士連續4年獲得分區龍頭。（美聯社）

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