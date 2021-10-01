PLG》終極補強！富邦勇士找來230公分洋將 挑戰2連霸

富邦勇士找來身高２３０公分洋將德古拉。（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+台北富邦勇士休賽季最終補強，今正式宣布與馬爾他中鋒德古拉（Samuel Deguara）簽約加盟，新賽季朝2連霸目標邁進。

30歲的德古拉身高230公分，體重近116公斤，擁有馬爾他和義大利雙重國籍，上賽季效力於日本職籃B LEAGUE第三級的東京卓越（現橫濱卓越），出賽37場繳出平均16.4分8.8籃板，投籃命中率達7成62，多次繳出單場30分10籃板以上的主宰成績單，幫助球隊打出28勝10敗的佳績。

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在轉戰日本職籃前，德古拉擁有多年的ABL東南亞職業籃球聯賽資歷，包含效力過菲律賓火焰、香港東方龍獅及泰國Mono吸血鬼，其中勇士陣中的辛特力更是德古拉當年的昔日戰友。

德古拉擁有豐富的國家隊和國際聯賽資歷，包含2枚國家隊金牌、2枚銀牌和一枚銅牌，同時也曾於義大利、西班牙、美國、加拿大、立陶宛等國家出賽過，2017年更曾在NBA發展聯盟的選秀會中獲得賞識。

事實上，德古拉曾於去年3月短暫加盟勇士，惜最終因疫情影響無法出賽，如今再續前緣，他表示：「我很興奮即將加入勇士，也非常期待能與富邦這個大家庭重逢。我的目標就是希望每一年都能更進步，並幫助團隊拿下PLG總冠軍！」

德古拉的身高和禁區主宰力，搭配豐富的國際賽事資歷，獲得勇士球團的青睞。目前人在奧地利的德古拉已經迫不及待想出發前來台北與團隊會合。而勇士陣容將全員到齊，新賽季將朝2連霸之路邁進。

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