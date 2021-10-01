MLB》悲情！「曾」敲安打 光芒怪物連續上壘場次遭中止（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今日光芒與太空人的比賽中，光芒大物新秀法蘭柯（Wander Franco）雖然「曾」敲出內野安打，但是後來慘遭改判，然而9局最後打擊機會是因對方失誤而上到壘，因此不計在記錄當中，連續上壘場次就停留在43場。

法蘭柯此役擔任第3棒游擊手，4個打數沒有安打，雖然「曾有」內野安打上壘，但是後來遭電視輔助判決改判，這支「被沒收」的安打出現在6局上，當時法蘭柯敲內野高彈跳，看似利用腳程拚出內野安打，裁判第一時間也判安全上壘，但經重播後確定球先到，法蘭柯遭改判出局。

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到了9局上光芒2：3落後，法蘭柯再敲內野滾地球，雖然成功上到壘包，但是是由於二壘手艾圖維（Jose Altuve）的失誤，因此不計在法蘭柯的上壘紀錄當中，後來法蘭柯沒有再度上場打擊的機會，連續上壘場次就停留在43場。

不過從7月25日展開連續上壘的法蘭柯，他的43場連續上壘紀錄仍是追平名人堂球星羅賓森，成為大聯盟史上20歲以下球員，最多連續上壘紀錄。羅賓森的連續43場上壘，是在1956年5月26日至7月7日所達成。

根據大聯盟官網指出，法蘭柯連續43場上壘，昰本季聯盟最長的紀錄，也是光芒隊史中新秀最長連續上壘紀錄。

光芒大物新秀法蘭柯連續上壘紀錄終結。（法新社）

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