晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》悲情！「曾」敲安打 光芒怪物連續上壘場次遭中止（影音）

2021/10/01 11:41

〔體育中心／綜合報導〕今日光芒與太空人的比賽中，光芒大物新秀法蘭柯（Wander Franco）雖然「曾」敲出內野安打，但是後來慘遭改判，然而9局最後打擊機會是因對方失誤而上到壘，因此不計在記錄當中，連續上壘場次就停留在43場。

法蘭柯此役擔任第3棒游擊手，4個打數沒有安打，雖然「曾有」內野安打上壘，但是後來遭電視輔助判決改判，這支「被沒收」的安打出現在6局上，當時法蘭柯敲內野高彈跳，看似利用腳程拚出內野安打，裁判第一時間也判安全上壘，但經重播後確定球先到，法蘭柯遭改判出局。

到了9局上光芒2：3落後，法蘭柯再敲內野滾地球，雖然成功上到壘包，但是是由於二壘手艾圖維（Jose Altuve）的失誤，因此不計在法蘭柯的上壘紀錄當中，後來法蘭柯沒有再度上場打擊的機會，連續上壘場次就停留在43場。

不過從7月25日展開連續上壘的法蘭柯，他的43場連續上壘紀錄仍是追平名人堂球星羅賓森，成為大聯盟史上20歲以下球員，最多連續上壘紀錄。羅賓森的連續43場上壘，是在1956年5月26日至7月7日所達成。

根據大聯盟官網指出，法蘭柯連續43場上壘，昰本季聯盟最長的紀錄，也是光芒隊史中新秀最長連續上壘紀錄。

光芒大物新秀法蘭柯連續上壘紀錄終結。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。