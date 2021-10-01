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T1》台啤英熊陣容再升級 體能怪物米丘正式加盟

2021/10/01 11:46

台啤英熊新洋將米丘。（台啤英熊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊既先前發布首位洋將籃波（Maciej Lampe）後，今再宣佈體能勁爆型洋將米丘（Tony Mitchell）加入。

現年33歲的米丘，身高198公分，屬得分後衛、小前鋒能力兼具的搖擺人，他曾在2013年分別代表NBA塞爾提克、尼克兩隊參加夏季聯賽，並與密爾瓦基公鹿簽署十天短約，隨後於同年加入NBA發展聯盟榮獲年度最佳新人獎，並於2013、2014年連續兩年奪得NBA發展聯盟灌籃大賽冠軍獎座。

近年於歐洲、南美洲各地征戰的米丘，曾於2016年加入中國NBL河北翔藍隊，二度來到亞洲的米丘相信自己能很快適應亞洲球風，也期許自己能為球隊拿下冠軍榮耀。

台啤英熊總教練楊志豪表示：「有別於籃波屬於內線全能前鋒型的外援，米丘打法靈活，以『猛投、猛切、猛灌』的華麗球風著名，相信能為球隊帶來更多衝擊籃框的進攻方式並提升進攻速度，為台啤英熊沈穩的球風注入新的能量。」

台啤英熊總經理哈孝遠提到米丘除了球技精湛、體能怪物能提升球隊戰力之外，米丘「秀味」十足的個性，經常在場上怒吼、高調的慶祝方式，相信能沸騰現場觀眾情緒，讓台啤英熊球迷能有最棒的看球體驗。

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