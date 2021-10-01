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萬金石馬拉松照常舉辦！即起開放上傳疫苗接種證明、退賽申請

2021/10/01 12:07

2021新北市萬金石馬拉松將於11月21日舉辦。圖為2019年活動照（新北市政府體育處提供）

〔記者周湘芸／新北報導〕「2021新北市萬金石馬拉松」將於11月21日舉辦，新北市政府體育處表示，為落實防疫，並確保參賽權益，即日起至10月7日開放受理申請全額退費，及郵寄報到參賽者上傳接種疫苗證明，未於期限內上傳者需於11月18日至20日前往新莊體育館報到，並提交證明。

體育處說明，萬金石馬拉松因應疫情要求工作人員與參賽選手提供3擇1證明，分別為賽前疫苗接種滿14天證明、賽前3日內合格醫療院所快篩陰性證明或PCR核酸檢測陰性證明，活動期間將全面清消、進行出入口管制、增設洗手檯及消毒設施、戴口罩起跑，補給採單包裝、依號碼布末碼分區補給、完賽禮由選手自取等。

體育處表示，萬金石馬拉松今年3月因疫情延期至11月21日舉辦，約有1萬6500名選手報名，即日起至10月7日開放申請退費及參賽者上傳接種疫苗證明。因故無法參賽選擇退費者，將不提供任何物資；確定參賽且選擇郵寄報到者，需登入系統上傳疫苗接種證明。

體育處指出，若指定期間內未上傳接種疫苗證明則視為現場報到，現場報到者需於11月18日至20日前往新莊體育館，提供11月6日（含）前疫苗接種或11月18日（含）後合格醫療院所快篩陰性或PCR核酸檢測陰性3擇1健康證明，更多詳細訊息可至「新北市萬金石馬拉松」官方網站、FB粉絲頁或Line社群（ID:@wjs2003）查詢。

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