MLB》先發單季投200局以上人數銳減 美媒解釋這4點原因

紅雀老將韋恩萊特。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟先發投手投出單季超過200局以上的成就，在近幾年有下滑趨勢，本季可能僅只有4位投手達成這項記錄，近日《美聯社》也撰文分析其中原因。

根據《美聯社》報導指出，本季大聯盟可能只有4位先發投手投到200局以上，目前最多是費城人惠勒（Zack Wheeler）投213.1局，紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright）則投206.1局，道奇畢爾勒（Walker Buehler）202.2局，馬林魚阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）200.2局，本季可能成為現代棒球史上最少投手投到200局以上的完整賽季。

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大聯盟先發投手投單季超過200局以上確實有下滑趨勢，2019年有15位投手投超過200局以上，2011年更有多達39位達標，其中位居榜首的韋蘭德（Justin Verlander）更是投到251局，《美聯社》指出，200局投手之所以變得稀少，與疫情、投球數限制、假先發以及名單上限有關。

去年賽季受疫情影響，縮水延後開賽，並安排簡短的「夏訓」，當時球團就因此對於先發投手相當保護，而報導也指出，大聯盟先發投手的工作量原本就呈現下降趨勢，不過這2季的疫情更加速這點。而教練限制投球數雖然已不新鮮，但今年的差距相當明顯，2019年有1167次先發投手單場投超過100球，但是今年就算球季結束可能不會達到700次。

「假先發」與「牛棚日」的概念在聯盟當中越來越普遍，其中光芒本季採用相當多次，光芒的先發投手群有84次僅投80球以內，是大聯盟之最。大聯盟原本歷年只允許25人球員名單，不過近2季都有放寬，今年則改成26人，許多球隊也因此能再多帶1名投手，分擔投球工作。

費城人先發投手惠勒。（資料照，美聯社）

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