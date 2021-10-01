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T1》模板林宜輝 雲豹簽約首輪新秀羅振峰

2021/10/01 13:23

雲豹簽約首輪新秀羅振峰。（球團提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕T1聯盟桃園雲豹今宣布簽約選秀首輪指名羅振峰。主打前鋒的羅振峰在108年UBA男一級戰場上打出身價，預賽上場時間場均26.9分鐘、平均攻下16.5分，平均得分排名全聯賽第3，優異傑出的表現及先天良好的身材條件，是桃園雲豹教練團決定網羅他的重要關鍵，並作為球隊頭號重點培養對象。

桃園雲豹總經理蘇翊傑表示：「其實在選秀會前就知道振峰決定放棄選秀，轉而選擇一份穩定工作，也已錄取一間待遇不錯的日商公司，但我還是在選秀會後積極連絡，提供給他不同的思考角度及多方面分析，希望他能夠再重新思考評估」。

雲豹不放棄的殷切洽談，加上羅振峰本身其實也無法放下對籃球的執著，最後在親友鼓勵下決定正式握手桃園雲豹。

即使因為當兵暫別籃球一年，本次重回熟悉的籃球界，目標已更加明確。羅振峰說：「希望盡快調整狀況，加強持球進攻的能力」，也感謝球隊的賞識，以及高師大徐老師與學生時期每位貴人協助。

蘇翊傑則認為，自己過去達欣工程的隊友林宜輝就是羅振峰最佳的學習模板，善用本身的思考及學習能力，因為一位球員在場上是否能動腦思考是很重要的，加上振峰擁有良好的身材條件、訓練內容吸收速度快，在實際看了振峰在球隊的訓練後，也印證自己的眼光並沒有錯。

另外，球隊也有計劃將羅振峰訓練出不同於以往的四五號位，羅振峰表示，有著大家的鼓勵和本身對籃球的熱情，目前積極配合球隊的訓練內容，朝著全方位球員的訓練之路邁進，也期望自己打出好表現，創造自己的價值。

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