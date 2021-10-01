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T1》立陶宛中鋒來了！216公分庫薩斯加盟高雄海神

2021/10/01 13:51

立陶宛中鋒庫薩斯。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神職業籃球隊今宣布延攬來自歐陸籃球強權立陶宛，216公分的中鋒庫薩斯（Mindaugas Kupsas），他上季在立陶宛聯賽打出代表作，是聯盟效率最高的長人之一，兼具身高與強大的禁區宰制力，將成為本季高雄海神的攻防核心。

自成軍以來，球隊即把中鋒列為最重要的洋將戰力指標，經管理階層與總教練喬伊斯（Brendan Joyce）多次討論，上季在立陶宛聯賽平均21分鐘就有14.2分、5.8籃板，兼具高度、效率、對抗性及多國聯賽經驗，現年30歲的庫薩斯，成為一致共識人選。

高雄海神隊執行長李偉誠（Wilson）表示，七呎中鋒是稀有財，高球商加上絕佳進攻手感，是當初球團一看到就積極網羅的主因。庫薩斯的禁區宰制力不僅能為對手防守端帶來壓力，也能幫隊上射手創造外圍空間。立陶宛專門出產優質中鋒，希望他能把歐洲長人的風格帶來台灣，幫助隊上的年輕禁區球員從中學習成長。

在喬伊斯戰術體系裡，中鋒任務相對吃重，除了禁區攻防能力之外，還得兼具速度與活動力。庫薩斯雖然身材高大，但跑動能力不錯，對於半場系統戰也有很高的理解力，未來將在攻守兩端扮演核心角色，庫薩斯也說：「我認為自己速度不錯，可以全場跑動，生涯曾和許多教練合作過，讓我能快速融入不同球風。」

庫薩斯出身傳統名門，青少年時期曾加入沙波尼斯籃球學校，這所由名宿沙波尼斯（Arvydas Sabonis）創辦的學校，同時也是立陶宛強權札基里斯的二隊（Zalgiris-2），過去沙波尼斯籃球學校不僅是立陶宛的國手搖籃，庫薩斯更直言：「如果不是這裡的訓練，我永遠不會有機會達到現在的成就。」

此外，庫薩斯知道最近台灣與立陶宛在防疫與外交上有許多合作，身為立陶宛人的庫薩斯也希望藉此能與台灣球迷拉近距離，並透過雙方的友好關係與出色的球場表現，幫助他更快融入台灣環境。

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