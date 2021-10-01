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MLB》巨人再見安橫掃響尾蛇 封王魔術數字還剩2（影音）

2021/10/01 14:39

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人隊在昨日寫下搬遷後的隊史新高104勝後，今天由魏德（LaMonte Wade Jr.）在9下敲出再見安打，幫助球隊以5：4橫掃響尾蛇，把分區封王的魔術數字降到剩下2。

巨人先發卡茲米爾（Scott Kazmir）此役在首局控球不穩，僅投0.1局就丟2次保送被打3支安打失掉3分退場，不過巨人馬上在下個半局開始追分，魯夫（Darin Ruf）的二壘安打帶有1分打點，巨人在3下波西（Buster Posey）的高飛犧牲打以及4下克勞佛（Brandon Crawford）的陽春彈把比數扳平。

兩隊在5局互有來往，5上響尾蛇瓦格斯（Ildemaro Vargas）的三壘安打幫助球隊取得1分領下，下個半局波西馬上擊出二壘安打再度將比數扳平。

9局下半，巨人弗羅雷斯（Wilmer Flores）在一出局後敲出二壘安打進佔得點圈，此時響尾蛇故意四壞保送索拉諾（Donovan Solano），結果又對下棒的捕手卡沙里（Curt Casali）投出保送擠成滿壘，最後魏德直接敲出穿越內野的再見安打，幫助巨人以5：4橫掃響尾蛇。

巨人橫掃響尾蛇，分區封王魔術數字剩下2。（歐新社）

巨人奪下領先全大聯盟的第105勝，但由於分區還有今天擊敗教士拿下第103勝，全聯盟戰績第二的道奇隊，因此巨人只是把魔術數字降到2，要在接下來與教士隊的三連戰才有機會封王。

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