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PLG》高雄鋼鐵人新洋將有NBA資歷 班森先聽過聯盟評價

2021/10/01 14:17

高雄鋼鐵人與洋將班森簽約。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+高雄鋼鐵人球團今天宣布，網羅擁有NBA資歷洋將班森（Keith Benson），班森也希望可以善用多年職籃經驗值幫助球隊，鞏固禁區，跟著隊友們朝著目標邁進。

身高211公分的班森，曾短暫效力NBA勇士隊，也待過發展聯盟、澳洲、歐洲籃球聯盟等，資歷豐富，33歲的他來自美國，擁有近10年職籃經驗，也曾披過日本B聯盟、澳洲NBL聯盟球衣，對於亞洲籃球並不陌生。

班森表示，這次加盟PLG，聽過許多聯盟事蹟，評價都很好，是個正在向上成長的環境，迫不及待要見識更多。

屆時將扛起球隊中鋒重責，守護禁區，班森說：「我很期待加入高雄鋼鐵人，希望可以幫助球隊成為聯盟頂尖隊伍，挑戰總冠軍頭銜。」

總教練貝瑞對他充滿期待，「相信他可以跟塔克、後衛陳又瑋搭配得宜，很期待他們一起打更多檔拆戰術。」貝瑞認為，班森將成為對手禁區強大威脅，加上他的低位得分能力，會是PLG少見的中鋒類型，「期待他發揮所能，挑戰聯盟籃板以及阻攻王。」

PLG聯盟球季即將於12月初開打，班森有話要對高雄球迷說，他表示，「嗨，高雄鋼鐵人的球迷們，等不及想看到大家，希望可以幫球隊爭取更多勝利。」

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