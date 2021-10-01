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東京奧運之後 「國際運動心理學會」世界大會由台灣主辦

2021/10/01 15:04

「國際運動心理學會」第15屆世界大會，由台灣運動心理學會主辦、國立台灣師範大學協辦。（台師大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕東京奧運我國選手表現優秀，吸引更多民眾關注國際運動，4年一度「國際運動心理學會第15屆世界大會」登場，由我國主辦，共有來自57國、逾600位學者專家在線上參與盛會，台師大今表示，此國際盛會將能提升我國際學術地位，以及運動心理與動作行為領域之發展。

台師大表示，世界大學由台灣運動心理學會主辦、國立台灣師範大學協辦，由國際運動心理學會（ISSP）授權，屬於全球最大型、最多國際人士參與的運動心理學專業研討會，每4年於世界各地舉辦運動心理學世界大會，可視為是國際間運動心理學界的學術奧運。

世界大會在1965年第一屆於義大利羅馬舉辦，該會議已在葡萄牙里斯本、美國華盛頓、以色列內坦亞、西班牙馬德里、希臘斯基亞索斯島、捷克布拉格、澳洲雪梨、加拿大渥太華、摩洛哥馬拉卡治、丹麥哥本哈根、中國北京、新加坡、西班牙塞維利亞等國家辦理。

台灣運動心理學會說明，在多位資深運動心理諮詢老師的耕耘下，目前已培訓5期運動心理諮詢服務專業人員，服務足跡遍佈各基層運動團隊、國家代表隊及職業運動員，且從2015年開始籌劃申辦國際運動心理學會第15屆世界大會，並於2017年於西班牙賽維利亞獲選承辦，但遇到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，在世界大會主席、台師大教授張育愷及團隊的討論下，轉型為全線上國際會議，成功使全球多國順利參與。

世界大會會議主題為「競技與健身運動心理學的未來：流行病世界下奧運與帕運的新視野」。國際運動心理學會主席 Robert Schinke線上致詞表示，世界大會透過線上方式進行學術交流，共同討論出具科學根據和可實踐的解決方案，更會探討最近落幕的東奧與帕奧，促進更多開創性學術研究，有效提升選手及教練的表現。

「國際運動心理學會第15屆世界大會」登場，由我國主辦，共有來自57國、逾600位學者專家在線上參與盛會。（台師大提供）

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