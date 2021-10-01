黑豹旗》It’s my turn！ 192隊24日全臺球場點燃戰火

平鎮高中去年拿下黑豹旗全國高中棒球大賽冠軍，球員衝到場上開心慶祝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕2021年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，將於10/3舉辦線上抽籤直播會，並於10/24起在全臺球場點燃戰火，本屆共計192支球隊、超過３,000名選手參賽共襄盛舉，更首度有五專學校加入。

儘管受疫情影響，本屆參賽學校數減少，仍有7支「新力軍」加入中信盃黑豹旗行列，分別為臺北市海洋科技大學、臺北市臺北商業大學、臺北市康橋國際學校、新北市中華商海、新北市辭修中學、宜蘭縣慈心華德實驗高中、桃園市大興高中，其中包含兩支五專學校，而去年因人數不足無法參賽的馬公高中，今年則與澎湖海事共組聯隊，重返中信盃黑豹旗的戰場。

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各分區學校數分別為：北一區（北北基宜花馬）71校、北二區（桃竹苗金）32校、中區（中彰投雲嘉）43校、南區（南高屏東澎）46校，共計192校參賽。賽事SLOGAN為「該我上場It’s my turn!」，意指所有熱愛棒球的高中生，只要有為夢想全力以赴的精神，就能站上黑豹旗舞台圓夢，為自己青春寫下不凡一頁。

中國信託商業銀行力挺國內最大青棒盛事，連續７年冠名贊助「中信盃黑豹旗」，今年將持續支持離島推廣棒球運動，除延續蘭嶼高中棒球隊贊助，安排蘭嶼選手前往臺東大學附屬體育高中集訓外，也將挹注資源支持澎湖籌組聯隊，繼續挑戰中信盃黑豹旗舞臺；社團球隊專屬的「中國信託社團潛力獎」，則將選出４支優秀社團球隊，提供「全套球衣」獎勵；為提升選手運動表現，今年中國信託將引進專業運動科學資源，不僅為賽事冠軍球隊量身規劃「運動科學營隊」，透過專業數據分析，提供青棒選手訓練建議；社團球隊專屬的棒球扎根教育活動—中信盃黑豹旗巡迴列車，參與球員不只能接受中信兄弟球員指導，還能獲贈MIZUNO T恤一件，並體驗新增的「運動科學課程」。

長期以來支持各項運動賽事的「創見資訊」，自2018起增設「創見未來獎」，目前已有７支球隊受惠，今年也將持續設立三個名額，透過獎項鼓勵更多社團球隊，獲獎的球隊將可得到由創見資訊提供的「5萬元棒球基金」，用以添購球具；而針對偏鄉基層學校開啟的「偏鄉種子計畫」也不會間斷，為臺灣棒球埋下希望的種子。

本屆中信盃黑豹旗轉播，大會也將繼續提供多管道的收視平台，詳細轉播頻道及時程，將於「黑豹旗粉絲團」公告；賽事官網則持續與「ETtoday新聞雲」合作，每日將提供賽事及球隊深入報導；有關賽事即時訊息及相關贈獎活動，也請大家關注「黑豹旗粉絲團」。

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