晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》It’s my turn！ 192隊24日全臺球場點燃戰火

2021/10/01 15:58

平鎮高中去年拿下黑豹旗全國高中棒球大賽冠軍，球員衝到場上開心慶祝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕2021年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，將於10/3舉辦線上抽籤直播會，並於10/24起在全臺球場點燃戰火，本屆共計192支球隊、超過３,000名選手參賽共襄盛舉，更首度有五專學校加入。

儘管受疫情影響，本屆參賽學校數減少，仍有7支「新力軍」加入中信盃黑豹旗行列，分別為臺北市海洋科技大學、臺北市臺北商業大學、臺北市康橋國際學校、新北市中華商海、新北市辭修中學、宜蘭縣慈心華德實驗高中、桃園市大興高中，其中包含兩支五專學校，而去年因人數不足無法參賽的馬公高中，今年則與澎湖海事共組聯隊，重返中信盃黑豹旗的戰場。

各分區學校數分別為：北一區（北北基宜花馬）71校、北二區（桃竹苗金）32校、中區（中彰投雲嘉）43校、南區（南高屏東澎）46校，共計192校參賽。賽事SLOGAN為「該我上場It’s my turn!」，意指所有熱愛棒球的高中生，只要有為夢想全力以赴的精神，就能站上黑豹旗舞台圓夢，為自己青春寫下不凡一頁。

中國信託商業銀行力挺國內最大青棒盛事，連續７年冠名贊助「中信盃黑豹旗」，今年將持續支持離島推廣棒球運動，除延續蘭嶼高中棒球隊贊助，安排蘭嶼選手前往臺東大學附屬體育高中集訓外，也將挹注資源支持澎湖籌組聯隊，繼續挑戰中信盃黑豹旗舞臺；社團球隊專屬的「中國信託社團潛力獎」，則將選出４支優秀社團球隊，提供「全套球衣」獎勵；為提升選手運動表現，今年中國信託將引進專業運動科學資源，不僅為賽事冠軍球隊量身規劃「運動科學營隊」，透過專業數據分析，提供青棒選手訓練建議；社團球隊專屬的棒球扎根教育活動—中信盃黑豹旗巡迴列車，參與球員不只能接受中信兄弟球員指導，還能獲贈MIZUNO T恤一件，並體驗新增的「運動科學課程」。

長期以來支持各項運動賽事的「創見資訊」，自2018起增設「創見未來獎」，目前已有７支球隊受惠，今年也將持續設立三個名額，透過獎項鼓勵更多社團球隊，獲獎的球隊將可得到由創見資訊提供的「5萬元棒球基金」，用以添購球具；而針對偏鄉基層學校開啟的「偏鄉種子計畫」也不會間斷，為臺灣棒球埋下希望的種子。

本屆中信盃黑豹旗轉播，大會也將繼續提供多管道的收視平台，詳細轉播頻道及時程，將於「黑豹旗粉絲團」公告；賽事官網則持續與「ETtoday新聞雲」合作，每日將提供賽事及球隊深入報導；有關賽事即時訊息及相關贈獎活動，也請大家關注「黑豹旗粉絲團」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。