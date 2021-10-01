拳擊》陳念琴吐露抗癌2年化療歷程 鼓勵病痛者永不放棄

東京奧運拳擊國手陳念琴今天在臉書分享吐露藏在心中2年多的抗癌歷程，除為自己的不放棄喝采，也鼓勵病痛者勇堅持。（照片取自陳念琴臉書）

〔記者洪美秀／新竹報導〕東京奧運拳擊國手陳念琴今天在臉書分享吐露藏在心中2年多的抗癌歷程，除在人生拳擊巔峰期發現罹癌，到歷經掉髮、無食欲及無法訓練的過程，因為教練、國訓中心的協助、陪伴加上自己的不放棄，讓她得以抗癌成功並分享這段抗癌過程，文章一出吸引許多人留言及鼓勵，直呼「能成功抗癌拼打奧運的女拳擊手，陳念琴又再創造出奇蹟了」。

「大家好，我是陳念琴，今天是我罹患何杰金氏淋巴癌的第16次回診、經歷8次的化療，將近2年的抗癌過程，讓我在備戰這次的奧運更加艱辛。」

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東奧拳擊女國手陳念琴今天在臉書分享及吐露抗癌歷程，她提到，2019年6月，在一次看診時，醫生注意到她脖子上有類似腫塊的東西，經多次超音波、斷層掃描檢查，2019年11月確定罹患淋巴癌。

東京奧運拳擊國手陳念琴今天在臉書分享吐露藏在心中2年多的抗癌歷程，除為自己的不放棄喝采，也鼓勵病痛者勇堅持。陳念琴就讀的清華大學也留言為她加油打氣。（照片取自陳念琴臉書）

她說，當時再半年就要參加奧運，位居69公斤量級世界排名第一、身心靈正處於最顛峰狀態，得知生病的消息後，即使生性樂觀，也找不到任何開心的理由，反而悲觀、負面情緒湧上心頭，甚至不想治療，想先拚完奧運再說。

但在教練、醫師以及防護團隊的鼓勵下，她最終選擇面對癌症，只有戰勝它，能夠站上夢寐以求的奧運舞台。起初為不讓家人、隊友擔心，跟教練討論後決定隱瞞病情，也不想要被大家用病人看待，打亂全隊備戰奧運的氣氛，但緊接著要面對就是化療帶來的反應，在正常人都吃不消的狀況下，她要邊做化療、邊訓練，常常身體全身沒力，連手都舉不太起來，訓練到一半想吐，但為了夢想，再苦再累都要咬牙撐過。

後來因為化療掉髮還訂製假髮來遮掩嚴重的掉髮情形，也因化療的不適，幾乎只能吃白土司培養體力，直到去年底，身上的癌細胞逐漸全部消失，如今只要定期回診追蹤，而能以健康的身體挑戰奧運擂台，對她來說是莫大的奇蹟。

當八強戰裁判宣判落敗後，她下意識反射動作雙腳跪地並雙手合十、親吻擂台，是因為要展現她最高的敬意，而賽後的眼淚並不是懦弱，是她戰勝所有挑戰，重新建立的那份堅韌不拔的自信。

陳念琴如今說出這段抗癌過程，感謝所有幫助過她的人，包括體育署、國家訓練中心和醫師團隊和她的教練柯文明的訓練與陪伴。

如今她已完全康復，也在定期追蹤，更在大家的幫助下完成東京奧運的賽事，感謝上天的安排，讓奧運延期1年，讓她有時間接受治療後重返舞台，奧運第五名這份禮物，是天主給她最美的禮物。

陳念琴說，拳擊生涯就像搭雲霄飛車，最精彩時出現噩、最平凡時累積成就，「感謝自己不曾放棄」，並提到人時常將羨慕的眼神投向別人，卻忘了回頭給自己掌聲。因此希望藉此機會鼓勵所有正在面對病痛的朋友，為他們加油打氣。

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