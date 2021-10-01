日職Live》吳念庭連3打席出局 西武1：1火腿

第八局
8上，
第七局（西武1：1火腿）
7下，2出局後，松本剛三壘滾地球形成內野安打，西川遙輝打擊時，松本剛盜壘失敗，3出局。
7上，火腿換投：井口和朋，山川穂高夯左外野陽春砲，西武1：1追平比數，外崎修汰三壘滾地球遭刺殺，戸川大輔三振，岸潤一郎保送，川越誠司一壘界外飛球出局。
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第六局（西武0：1火腿）
6下，西武換投：水上由伸，西川遥輝保送，野村佑希右外野飛球出局，近藤健介中外野深遠二壘安，送回壘上跑者，火腿1：0先馳得點，髙濱祐仁保送，西武換投：武隈祥太，淺間大基右外野飛球出局，西武再換投：洋投蓋瑞特（Reed Garrett）登板，佐藤龍世二壘滾地球出局。
6上，1出局後，源田壮亮安打，森友哉觸身球保送，中村剛也三振，吳念庭一壘強勁平飛球出局，跑者回壘不及形成雙殺，3出局。
第五局
5下，火腿打線也吞三上三下。
5上，西武三上三下。
第四局
4下，西武先發與座海人飆出3連K。
4上，1出局後，中村剛也左外野安打，並靠暴投上二壘，吳念庭三壘飛球出局，山川穂高中外野深遠飛球出局。
第三局
3下，火腿連2棒上壘，無人出局攻佔一二壘，但西川遥輝中外野飛球出局，野村佑希野選上壘，近藤健介纏鬥13球出局，留下殘壘。
3上，西武三上三下。
第二局
2下，2出局後淺間大基安打，隨後盜上二壘，佐藤龍世保送，清水優心右外野界外飛球出局。
2上，西武三上三下。
第一局
1下，火腿三上三下。
1上，川越誠司三振，源田壯亮左外野二壘安，森友哉保送，中村剛也三振，吳念庭一壘滾地球出局。
西武先發打線：
1 （右） 川越誠司
2 （游） 源田壯亮
3 （捕） 森友哉
4 （指） 中村剛也
5 （三） 吳念庭
6 （一） 山川穗高
7 （二） 外崎修汰
8 （左） 戶川大輔
9 （中） 岸潤一郎
先發投手：與座海人
火腿先發打線：
1（右）松本剛
2（左）西川遥輝
3（三）野村佑希
4（指）近藤健介
5（一）髙濱祐仁
6（中）淺間大基
7（二）佐藤龍世
8（捕）清水優心
9（游）谷內亮太
先發投手：立野和明