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國旗被消失10國挺台 選手侯一明：台灣不孤單！

2021/10/01 17:03

侯一明在完賽後拿起台灣國旗，透國轉播讓世界看到台灣。（ＡＩＤＡ　ＴＡＩＷＡＮ提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣選手在參加自由潛水世錦賽期間，國旗突轉播畫面中消失，引發10個會員國聲援，令我國參賽選手侯一明直呼：「真的很感動，台灣並不孤單！」

世界自由潛水錦標賽今年在賽普勒斯舉行，台灣共有5人參賽，沒想到主辦單位無預警在9月28日轉播畫面撤下台灣國旗，台灣選手侯一明在當天44名出賽選手中，成為唯一國旗空白的選手。

侯一明表示，當下她因為比賽不知情，是後來有朋友說，自己也有去看影片，她苦笑表示「不意外」，但她強調，絕對不能默默接受，因此透過AIDA TAIWAN向主辦單位反應，也知道問題出在中國方面干預。

侯一明參加自由潛水世錦賽。（ＡＩＤＡ　ＴＡＩＷＡＮ提供）

之後看到日本發聲明，要求AIDA把日本國旗從轉播時的參賽列表移除，也有其他會員國發聲力挺，侯一明說：「我們選手之間的感情其實都不錯，但看到其他國家這樣做，真的始料未及，也真的很感動。」

侯一明在之後的賽程結束後，還在賽後披上國旗，讓大家看到台灣，她透露，其實這是選手之間想好的事，並非她個人想法，「我們都想做點什麼，最後由我完成。」侯一明表示，後續也收到很多人的私訊鼓勵，她也感念在心，覺得自己被鼓舞。

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