陳冠宇、胡智為同場較勁 今日賽事預告與轉播

樂天桃猿陳冠宇。（資料照，記者張忠義攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播。光芒將派出麥克拉納漢（Shane McClanahan）先發對決洋基投手柯提斯（Nestor Cortes），目前洋基暫居美聯外卡龍頭寶座，今天能否順利贏下比賽挺進季後賽呢？記得鎖定轉播囉!第二場則是天使對決水手的比賽，天使將派出蘇亞雷斯（Jose Suarez）對決水手岡薩雷茲（Marco Gonzales），大谷翔平本場比賽會繳出什麼表現呢？記得鎖定轉播囉！

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日職部分有三場比賽，分別為軟銀對決歐力士、中日對決阪神、西武對決日本火腿，我國好手王柏融、吳念庭有機會同場競技，別忘了鎖定轉播囉！

中職部分有兩場比賽，第一場是樂天桃猿對決統一獅，樂天桃猿將派出陳冠宇對決統一胡智為，首輪強投捉對廝殺，誰能拿下比賽勝利呢?第二場是味全龍對決中信兄弟，味全龍將派出林子昱對決兄弟王牌德保拉，喜愛中職的球迷朋友別錯過囉！

MLB

07:00 光芒@洋基 愛爾達體育1台、09:30 華視（D-Live）

10:00 天使@水手 緯來體育

日職

12:58 軟銀@歐力士 ELEVEN SPORTS 1、、ELEVEN PLUS

13:00 中日@阪神 MOMO綜合台

16:58 西武@日本火腿 ELEVEN SPORTS 2

中職

17:05 樂天桃猿@統一獅 MOMO綜合台

17:05 味全龍@中信兄弟 緯來體育

蘇迪曼盃

15:00 四強（上） 愛爾達體育3台

21:00 四強（下） 愛爾達體育3台

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