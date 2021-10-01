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籃球》PLG攻城獅舉辦「大獅賽」 找T1聯盟和UBA球隊參戰

2021/10/01 17:18

新竹街口攻城獅舉辦「大獅賽」（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今宣佈，自今年起將於休賽季定期舉辦「大獅賽」，本屆邀請3支UBA大學隊及3支跨聯盟球隊，若未來疫情更為趨緩，也不排除在休賽季期間邀約更多亞洲職業球隊來台切磋。

攻城獅舉辦的「大獅賽」，找來上屆UBA冠軍政治大學、世新大學、台灣藝術大學，此外，還將展開跨聯盟交流，3隊包括台灣啤酒聯隊、新北中信特攻與台南台鋼獵鷹隊。

根據新竹縣政府防疫指引，本屆大獅賽觀眾人數單場上限為2,000人，其中攻城獅對戰中信特攻、台藝大、台啤聯隊、台南台鋼共4戰將開放觀眾入場觀賽，球團將為季票會員保留一樓「獅心瘋」席次，屆時部分賽事也將由社群平台17LIVE獨家播出。

攻城獅於上賽季敬陪末座，球員於場上處理球的能力仍有大幅進步空間，休賽季期間教練團將「個人能力養成」設定為主要訓練目標，也特別加強攻守團隊整合。球團近期簽下林宜輝與郭少傑兩名主將，也在選秀會補進潛力射手朱雲豪，團隊隊型已漸趨完整。

本屆大獅賽邀請到不同層級的隊伍，總教練林冠綸表示：「本次熱身賽重點會聚焦在團隊的小組配合與默契培養。不論對手是誰，我們都會全力以赴，希望球員都能展現出個人技巧的蛻變，並調整到開季最佳狀態。」

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