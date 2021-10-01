NBA》無法獨自帶隊？ 柯瑞霸氣回：我用實力讓酸民閉嘴

勇士當家球星柯瑞。（資料照，歐洲新聞圖片社。）

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）於上季獨自扛起整支球隊，飆出生涯新高的場均32分，投籃與三分命中率分別來到48.2%及42.1%，外帶5.8助攻和5.5籃板。然而上季勇士於附加賽敗給灰熊，也遭受許多批評聲浪。對此柯瑞也喊話，要用實力讓酸民閉嘴。

據美媒《NBC Sports》報導，柯瑞近日受邀上《SiriusXM NBA Radio》電台，談到在上季對上拓荒者砍下單場生涯新高的62分之前，自己與勇士遭遇到眾多質疑，而這也激發了他的鬥志，「我聽到很多人認為我不夠強、我們會被打爆之類的言論，那完全激起我想讓酸民閉嘴的慾望。」

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在接連碰上杜蘭特（Kevin Durant）離隊、湯普森（Klay Thompson）受傷後，勇士近兩賽季戰績皆不理想，許多人也開始認為柯瑞沒有了兩位明星隊友，將無法帶領球隊。對此他霸氣表示，自己仍是這世代最強籃球員之一，「這些批評對我來說不重要，我的優異表現足以證明我的能耐，我也會帶著這份自信迎接新賽季。」

新球季即將展開，身為「浪花兄弟」之一的湯普森也可望傷癒歸隊，勇士也在選秀會上選進庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）等潛力新秀，搭配上陣的威斯曼（James Wiseman）、波爾（Jordan Poole）等多名年輕好手，就看柯瑞能否帶領這支全新氣象的勇士闖進總冠軍。

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