中職》高中萬年二軍、大學均速才135 楊彬進職棒完美蛻變

楊彬。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將投手楊彬昨先發對樂天桃猿，投5.2局失2分都非責失，雖承擔敗投，不過獲得總教練洪一中、投手教練布魯斯高度評價，布魯斯說，楊彬昨天丟得很有自信，節奏感也很好，投球很有「楊彬style」。

楊彬出生於1996年元旦，25歲的他棒球之路走得非常不順遂，國小參加棒球夏令營進而迷上這項運動，升上高苑工商專攻投手，由於實力平平只能待在二軍，高一、二都報名低階的鋁棒組賽事，高三甚至幾乎沒比賽。

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楊彬透露，青棒時期球速真的很慢，只有丟過一顆破140公里速球，沒記錯是142公里，由於控球沒準心，高三幾乎都沒下場比賽，也沒打過木棒組賽事。

為了尋求更多上場機會，楊彬選擇到非棒球名校高雄大學沉潛，前兩年只能打較低階的公開組二級賽事，後來球隊升上公開組一級，參與更多成棒盃賽，逐漸受到球探關注。

2018年楊彬參加中職測試會，地點正是在他昨天先發繳好投的新莊球場，他說，「原本我沒想來測試，教練鼓勵我來試試看，去看外面的投手也好，我就來測試了，當時投出大學時期最快球速143公里，我在大學直球均速也才135公里耶。」

在測試會表現不錯，2018年選秀悍將以第6輪指名選進，簽約金140萬元，進職棒後球速突飛猛進，最快飆到149公里，昨最速147公里，他認為，進職棒後每天接受高強度訓練，加上教練指導，這是球速飆升最大關鍵，「期待有一天能看到自己150公里球速，也希望有在下一場先發機會。」楊彬生涯在一軍出賽12場，昨首次先發，戰績1敗1中繼、防禦率9.00。

楊彬是高雄大學隊史第一位打職棒的球員，身為球隊進職棒拓荒者，他說，原本學生時期有想過未來沒機會再打球，好在大學時盃賽有投出成績受到關注，進職棒在場上就是盡量發揮。

對於昨個人生涯初先發，他說，緊張還好，感覺興奮又開心，也很感動，丟完昨天比賽比較有自信，知道自己有辦法應付一軍打者。

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