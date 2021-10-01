點燃聖火！2021全大運今復辦 防疫無觀眾

2021全大運復辦，今天在成大光復校區田徑場舉行點燃聖火儀式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升級而暫停的2021全國大專校院運動會（簡稱全大運），因疫情趨緩，今（1）日在成功大學舉行聖火引燃儀式，40年前第12屆全大運在成大舉辦時的2位火炬手呂心珊、吳立人，亦參與聖火引燃。

全大運今天聖火點燃儀式，校長蘇慧貞（中）及吉祥物「酷飛」迎接火炬隊。（記者洪瑞琴攝）

全大運賽事舉辦51年來，首度因為疫情中斷再度復辦，為了保護選手，降低人流，取消開閉幕典禮與選手之夜，不開放觀眾入場觀賽。歷經140多天暫停，克服疫情挑戰，展開復辦賽事，現場配合防疫仍維持「0」觀眾。

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全大運今天復辦，聖火隊行經校園。（記者洪瑞琴攝）

下午5時許，成大校長蘇慧貞在該校博物館前廣場將聖火交給火炬手，在護火手陪跑下，抵達光復校區中正堂，再由全大運網球金牌選手吳承哲、銀牌選手黃筱晴及護火隊，高舉聖火進入光復田徑場聖火引燃儀式會場。

呂心珊（左）、吳立人（右）重返校園高舉聖火，十分感動。（記者洪瑞琴攝）

聖火引燃儀式由全大運擊劍金牌蘇品融、跆拳道對打金牌謝瑋俐擔任點火手，祝福運動會圓滿成功，展現團結、熱情的運動精神。

全大運今天復辦，點燃聖火儀式，防疫無觀眾。（記者洪瑞琴攝）

蘇慧貞表示，聖火塔「毛公鼎」是仿照1964年東京奧運聖火首次、也是唯一一次來到台灣傳聖火時停留一夜的毛公鼎仿製而成，這座毛公鼎也是40年前第12屆全大運點燃聖火的聖火台一直保留至今，別具意義。

蘇慧貞表示，歷經疫情考驗，所有參賽人員能再度回到比賽場地實屬不易，校友聖火手時隔40年重返母校主場，高舉象徵傳承、光榮、勇敢的聖火，更是活力、熱情的展現。

聖火傳遞儀式隆重典雅，為期5天的今年全大運6項復辦賽事揭開序幕，觀眾透過直播觀禮，共同為勇敢克服疫情，堅持運動熱情，重回主場的參賽選手加油喝采。

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