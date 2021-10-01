MLB》在天使翻生 前金鶯敗投王慶幸和大谷同隊

柯布。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕被金鶯視為投資失敗的33歲右投柯布（Alex Cobb），今年交易至天使後繳出8勝3敗的不俗成績，他今天投完本季最後一場先發後也對大谷翔平的超猛二刀流表現按讚，不但表示自己以身為大谷隊友為榮，也佩服他在投、打兩端展現的過人本領。

柯布在2018年季前和金鶯簽下4年5700萬美元合約的隊史最大投手合約，但該季只繳出5勝，卻吞下15敗成為聯盟敗投王，隔年更因傷所苦只先發3場收下0勝2敗，去年則出賽10場累計2勝5敗，表現仍不理想。金鶯在今年季前將柯布交易至天使，他則拿出昔日單季雙位數勝投的身手，先發18場拿下8勝、防禦率3.76。

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下週將滿34歲，柯布今天對遊騎兵先發5局失5分，天使在首局就在大谷翔平帶打點的三壘安打率領下攻回5分，也讓他退場時仍是6：5的勝投候選人。只是天使在8下遭遊騎兵逆轉，終場以6：7輸球，也讓柯布以無關勝敗結束個人本季最終戰。

但柯布仍對大谷的超狂表現感到佩服，認為自己已無需多言，因為大谷的能力有目共睹，「不管是他的表現、認真的態度，或是對贏球的渴望，都會讓你以擁有這名隊友為榮。你會喜歡和這樣的人站在同一陣線。」

柯布也強調大谷達到的二刀表現實屬不易，並非像打開電視看到的那麼簡單，「當你真的體驗過一個球季，那種往來於各個城市、各個飯店的辛苦，以及從低潮中走出的過程。當投手的心理層面也和野手一樣煎熬，要為每場先發做準備、研究打者，都是很折磨人的事。」

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