遭中國打壓 潛水選手侯一明披台灣國旗：沒想到會有這一天

台灣參加自由潛水世錦賽的唯一女將侯一明。（AIDA Taiwan提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕世界自由潛水錦標賽比賽期間，因中國干預而發生台灣國旗消失在轉播畫面的離譜狀況，參賽女選手侯一明表示：「沒想到會有這一天，我會需要在潛水後拿出國旗，只盼台灣的國際困境與正向特質，可以傳達出來被看見。」

世界自由潛水錦標賽今年在賽普勒斯舉行，台灣共有5人參賽，沒想到主辦單位無預警在9月28日轉播畫面撤下台灣國旗，台灣選手侯一明在當天44名出賽選手中，成為唯一國旗空白的選手。

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侯一明表示，當下她因為在比賽不知情，是後來有朋友通知，她苦笑表示「不意外」，但她強調，絕對不能默默接受，因此透過AIDA TAIWAN向主辦單位反應，也知道問題出在中國方面干預，並引發10個會員國聲援，也要求撤掉國旗。

台灣派出5人參加自由潛水世錦賽。（AIDA Taiwan提供）

雖國旗標示消失在轉播畫面，但侯一明在女子組賽事最後一天完賽後披上我國國旗，透過轉播畫面讓世界看到台灣，她說：「這本不是我個性會做的事，但隊友無法完成，我就決定來做這件事。」

不只在比賽期間出現國旗消失在轉播畫面，事實上，今年台灣選手前往賽普勒斯參賽也困難重重，侯一明就無奈地說：「入境只能填寫中國，沒有台灣。」甚至出現接種疫苗卡不被承認的困境。

AIDA TAIWAN發言人吳秉宥表示，很感謝台灣外交單位的協助與幫忙，但他也期望，未來的比賽不希望有類似事件發生，增添不必要的煩擾。

台灣參加自由潛水世錦賽的唯一女將侯一明。（AIDA Taiwan提供）

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