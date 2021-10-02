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日職》超美技沒收王柏融安打 西武監督大讚並要終結者反省（影音）

2021/10/02 06:53

〔體育中心／綜合報導〕昨西武獅交手日本火腿，9下出現超美技，西武中外野手金子侑司沒收王柏融深遠飛球，形成關鍵守備，賽後金子侑司也獲得總教練、隊友大讚。

西武昨靠山川穂高單場雙響砲、灌4分打點，於比賽後段逆轉火腿，但火腿9下展開反攻，西武終結者平良海馬，接連對髙濱祐仁、淺間大基投保送，接著王柏融上場代打，擊出中外野深遠飛球，但遭金子侑司美技沒收，澆熄火腿反撲氣燄，最終火腿僅在該半局換回1分，終場2：4落敗。

西武監督辻發彥賽後稱讚：「總而言之，最後贏球是靠了金子的表現，他真的幫了球隊很大的忙，如果這球沒接到的話，火腿就會得2分，可能還會形成無人出局三壘有人局面，這一點也希望平良也能多多反省。」

山川穂高則表示：「如果不是金子侑司一定沒辦法接到，真的太酷了！」

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