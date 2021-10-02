蘇迪曼盃》與球王桃田賢斗苦戰3局 台灣一哥周天成惜敗

周天成。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2021年蘇迪曼盃混合羽球團體賽8強，負責第三點男單的台灣一哥周天成以16：21、21：19、17：21不敵球王桃田賢斗，未能助隊扳回一城。

打頭陣的男雙李哲輝／楊博軒以21：13、22：20擊敗古賀輝／齋藤太一，替台灣先馳得點，第二點女單「小小白」白馭珀11：21、13：21不敵世界排名第5的山口茜。

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輪到第三點男單，世界排名第4的周天成過去碰上天敵桃田賢斗以2勝11負落居下風，近期更吞下7連敗，小天在開賽與桃田一路纏鬥，然而在關鍵時刻未能突破，得分定格在16分，眼睜睜看著桃田連拿3分先搶下首局。

即使輸掉首局，周天成不氣餒，8：12落後時連拿6分逆轉，成功逼出2局點後也沒讓機會溜走，以21：19拿下第2局，可惜決勝局未能延續氣勢，桃田賢斗最多連拿7分，儘管小天奮力拉近到1分差，最後仍難以力挽狂瀾。

蘇迪曼盃採男單、女單、男雙、女雙、混雙5點賽事，率先取得3點球隊能獲勝，台灣靠著男雙搶下第一點，但之後兩點單打都讓出，只能寄望第四點為女雙許雅晴／胡綾芳對上松本麻佑／松友美佐紀能扳回一城，才有機會延長戰線，力拚4強門票。

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