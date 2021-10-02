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桌球亞錦賽》決賽1：3不敵南韓 台灣隊奪銀仍追平隊史最佳

2021/10/02 06:54

莊智淵。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕由40歲老將莊智淵領軍的台灣隊，今天凌晨在2021年亞洲桌球錦標賽男子團體決賽，激戰兩個半小時後以1:3不敵南韓隊，但仍追平隊史最佳戰績，也是繼2000、2003年之後第三度在亞錦賽奪下銀牌。

南韓則是繼1996年擊敗中國後，第二度在亞錦賽男子團體賽封王。

面對陣容完整的南韓，4強戰對日本並未出賽的莊智淵，最後關頭也決定御駕親征，也讓台灣隊戰力倍增。

台灣隊由前一場對日本包辦兩勝的陳建安打頭陣，對決世界排名12的張禹珍，兩人在上屆亞錦賽男團4強賽也曾遭遇，當時小安以0:3落敗，今天再度交手，還是未能突破對手球路，以1:3（8:11、11:9、8:11、7:11）敗北。

第二點由莊智淵迎戰世界排名22的李尚洙，兩人過去六度遭遇，小莊只能拿下1勝，上週在WTT球星挑戰賽杜哈站16強戰才以1:3吞下對戰5連敗。

不過，這回莊智淵做足準備，首局克服3:7落後，以11:9後來居上後，士氣大振，第2局13:11再下一城。被逼到絕境的李尚洙，第3局雖然放手一搏以11:7扳回一城。但關鍵第4局，小莊在8:4領先下被追成8平後，大膽的發了兩顆長球突襲，讓對手措手不及，以11:8驚險獲勝，為台灣隊扳平戰局，也是他在相隔10年後再度擊敗李尚洙。

第三點對抗，18歲小將馮翊新面對2019年勇奪世界錦標賽男單銅牌的安宰賢，毫無懼色，一路緊咬比數，雖然終場仍以10:12、9:11、12:14落敗，但第3局救回4個賽末點，也打了不少精彩好球，表現令人激賞。

1:2落後的台灣隊，第四點由莊智淵再度披掛上陣，但面對打法凶狠的張禹珍，小莊體力有些扛不住，最後以9:11、7:11、5:11飲恨，未能將戰線拉長。

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