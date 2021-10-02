MLB》與裁判肢體接觸遭禁賽 白襪游擊手不服：他先動手的

安德森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪游擊手T.安德森（Tim Anderson）在美國時間周一對上老虎的比賽中，雙方板凳衝突時與裁判發生肢體接觸，被罰款以及禁賽3天。安德森在今日賽前表示，是裁判先動手的。

從這起事件發生之後，安德森始終為自己行徑辯護，雖然他確實有推裁判，但這是因為裁判先動手，他才會還手。安德森說：「你們有看影片嗎？他先推我的！我當下沒有意識到那是誰，他離我很近，然後推我。當有人推你時，你會有什麼反應？當然是將他推開。所以我這麼做了，我發現到那是裁判時已經為時已晚。」

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安德森繼續補充：「裁判說著：『你們還要打季後賽！』而當時我才被其他球員推，我說：『我才不在乎！』我想他應該是在那時被惹火了。我單純是因為沒注意到他的身分，推裁判對我來說一點意義都沒有，所以這不合理。」

Here's the video of Tim Anderson and Umpire Tim Timmons in the scuffle pic.twitter.com/NQOwtj0vKN — White Sox Talk （@NBCSWhiteSox） September 29, 2021

安德森對禁賽判罰提出上訴，因此這幾天仍正常出賽，加上此判罰只適用於例行賽，不至於讓他錯過任何一場季後賽，禁賽的執行時間將有可能延遲到明年賽季。

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