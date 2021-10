MLB》與裁判肢體接觸遭禁賽 白襪游擊手不服：他先動手的

安德森。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕白襪游擊手T.安德森(Tim Anderson)在美國時間周一對上老虎的比賽中,雙方板凳衝突時與裁判發生肢體接觸,被罰款以及禁賽3天。安德森在今日賽前表示,是裁判先動手的。

從這起事件發生之後,安德森始終為自己行徑辯護,雖然他確實有推裁判,但這是因為裁判先動手,他才會還手。安德森說:「你們有看影片嗎?他先推我的!我當下沒有意識到那是誰,他離我很近,然後推我。當有人推你時,你會有什麼反應?當然是將他推開。所以我這麼做了,我發現到那是裁判時已經為時已晚。」

安德森繼續補充:「裁判說著:『你們還要打季後賽!』而當時我才被其他球員推,我說:『我才不在乎!』我想他應該是在那時被惹火了。我單純是因為沒注意到他的身分,推裁判對我來說一點意義都沒有,所以這不合理。」

