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MLB》轉隊前一個月狂敲16轟 史瓦伯首回國民主場球迷鼓掌迎接

2021/10/02 10:14

史瓦伯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕史瓦伯（Kyle Schwarber）在７月被國民送到紅襪，今是他在交易後首度來到前東家主場作客，當他第一局上場打擊時，全場滿是掌聲歡迎他的回來。

史瓦伯去年被小熊釋出，國民與他簽約，本季在被交易到紅襪之前，他72場出賽繳出67支安打，有25轟成績，打擊率0.253，其中他在六月份狂敲16轟，拿下該月國聯MVP不過他隔月初因右腳腿部拉傷，進入10天傷兵名單。在月底他被交易到紅襪，目前出賽39場，繳出37支安打，有7轟，打擊率0.291。

交易至今，史瓦伯首度以客場球員身分回到國民主場，此役他擔任第二棒守左外野，國民球團特別準備影片向他致敬，而他在第一局上場時，場邊球迷特別起立鼓掌歡迎他的回來，不過他第一打席擊出內野高飛球遭接殺。

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