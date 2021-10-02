MLB》轉隊前一個月狂敲16轟 史瓦伯首回國民主場球迷鼓掌迎接

史瓦伯。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕史瓦伯（Kyle Schwarber）在７月被國民送到紅襪，今是他在交易後首度來到前東家主場作客，當他第一局上場打擊時，全場滿是掌聲歡迎他的回來。

DC gives Kyle Schwarber a warm welcome back to Nats Park.@kschwarb12 // #NATITUDE pic.twitter.com/gjSimtgcwj — Washington Nationals （@Nationals） October 1, 2021

請繼續往下閱讀...

史瓦伯去年被小熊釋出，國民與他簽約，本季在被交易到紅襪之前，他72場出賽繳出67支安打，有25轟成績，打擊率0.253，其中他在六月份狂敲16轟，拿下該月國聯MVP，不過他隔月初因右腳腿部拉傷，進入10天傷兵名單。在月底他被交易到紅襪，目前出賽39場，繳出37支安打，有7轟，打擊率0.291。

交易至今，史瓦伯首度以客場球員身分回到國民主場，此役他擔任第二棒守左外野，國民球團特別準備影片向他致敬，而他在第一局上場時，場邊球迷特別起立鼓掌歡迎他的回來，不過他第一打席擊出內野高飛球遭接殺。

Nationals thank you video for Kyle Schwarber in his first return to Nats Park since being traded to the Red Sox: pic.twitter.com/Hw8wBFhyRc — Jessica Camerato （@JessicaCamerato） October 1, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法