MLB》轉隊前一個月狂敲16轟 史瓦伯首回國民主場球迷鼓掌迎接

史瓦伯。(法新社)



〔體育中心/綜合報導〕史瓦伯(Kyle Schwarber)在7月被國民送到紅襪,今是他在交易後首度來到前東家主場作客,當他第一局上場打擊時,全場滿是掌聲歡迎他的回來。

史瓦伯去年被小熊釋出,國民與他簽約,本季在被交易到紅襪之前,他72場出賽繳出67支安打,有25轟成績,打擊率0.253,其中他在六月份狂敲16轟,拿下該月國聯MVP,不過他隔月初因右腳腿部拉傷,進入10天傷兵名單。在月底他被交易到紅襪,目前出賽39場,繳出37支安打,有7轟,打擊率0.291。

交易至今,史瓦伯首度以客場球員身分回到國民主場,此役他擔任第二棒守左外野,國民球團特別準備影片向他致敬,而他在第一局上場時,場邊球迷特別起立鼓掌歡迎他的回來,不過他第一打席擊出內野高飛球遭接殺。

Nationals thank you video for Kyle Schwarber in his first return to Nats Park since being traded to the Red Sox: pic.twitter.com/Hw8wBFhyRc