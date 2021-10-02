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T1》台灣職籃首位女助教！馬怡鴻加盟台南獵鷹

2021/10/02 09:24

馬怡鴻出任台南台鋼獵鷹助理教練。（取自台南獵鷹Instagram）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國內職籃新聯盟T1成立後，南部生力軍台南台鋼獵鷹隊在球團官方IG宣佈，由前國手、知名球評馬怡鴻擔任助理教練，這位職籃女助教不但首開先例，更是T1第4位重要女性成員，消息一出引發球迷熱議。

球團在IG發文：「從奧運資格賽、亞運、世大運、瓊斯盃等各大賽事都能看見馬姐的身影，參與每場美好的戰役。馬姐的職業選手經歷非常完整，披過中華電信、台元女籃的戰袍更西進WCBA，於2015年瓊斯盃後風光退役，25年球員生涯完美落幕。結束了球員生涯並不是劃上句點，馬姐卸下球員身份後繼續在籃球領域奉獻，領軍國立體育大學男子籃球隊與女子籃球隊創造佳績，並協助金華國中男子籃球隊為台灣籃球經驗傳承，向下扎根滋養體壇。訓練嚴厲且注重團隊互動的馬姐，正是台南台鋼獵鷹籃球隊所需要的前輩人才。

馬怡鴻也透過影音中帥氣回應 ：「一個人的夢只是夢，一群人的夢卻會成真」現年41歲的她，元年賽季迫不及待協助即將正式公開的球團總經理錢韋成、總教練吳志偉等人，並繼T1會長錢薇娟、高雄海神球員發展顧問謝玉娟、台中太陽總監督田本玉後，成為迄今曝光的第4位聯盟女性要角。　

 

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