羽球》精彩！周天成與球王賽後1動作致意 BWF：可以凝聚人心

周天成(左)與桃田賢斗昨天打滿3局惜敗。(取自IG)

〔體育中心/綜合報導〕台灣隊遠征芬蘭出戰蘇迪曼盃羽球團賽,一哥周天成昨天在8強賽與世界球王桃田賢斗激鬥3局惜敗,台灣最後止步8強,不過兩人精采對決已讓球迷直呼過癮。

周天成過去對戰桃田以2勝11負落居下風,近期更吞下7連敗,不過此役他展現韌性,第一局就持續膠著,第二局更在8:12落後時連拿6分逆轉,把比賽逼入決勝局,最後以16:21、21:19、17:21惜敗。

BWF賽後在官方IG上傳兩人賽後擊拳致意的合影,寫下:「羽球可以把人凝聚在一起。」

台灣昨天僅靠男雙李哲輝/楊博軒拿下1點,最後以1:3不敵日本止步8強。日本接下來要在4強賽與馬來西亞對決,馬來西亞昨天激鬥5點擊敗印尼。另一邊則是中國將要碰上韓國。

Japan and Chinese Taipei make way for a heated quarterfinals match.#SudirmanCup #Vantaa2021 #RaiseARacket pic.twitter.com/xTMyXVix2P