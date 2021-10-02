羽球》精彩！周天成與球王賽後1動作致意 BWF：可以凝聚人心

周天成（左）與桃田賢斗昨天打滿3局惜敗。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊遠征芬蘭出戰蘇迪曼盃羽球團賽，一哥周天成昨天在8強賽與世界球王桃田賢斗激鬥3局惜敗，台灣最後止步8強，不過兩人精采對決已讓球迷直呼過癮。

周天成過去對戰桃田以2勝11負落居下風，近期更吞下7連敗，不過此役他展現韌性，第一局就持續膠著，第二局更在8：12落後時連拿6分逆轉，把比賽逼入決勝局，最後以16：21、21：19、17：21惜敗。

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BWF賽後在官方IG上傳兩人賽後擊拳致意的合影，寫下：「羽球可以把人凝聚在一起。」

台灣昨天僅靠男雙李哲輝／楊博軒拿下1點，最後以1：3不敵日本止步8強。日本接下來要在4強賽與馬來西亞對決，馬來西亞昨天激鬥5點擊敗印尼。另一邊則是中國將要碰上韓國。

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