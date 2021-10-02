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MLB》年領9.5億卻創大聯盟最慘紀錄 為何他的身價仍持續飆升？

2021/10/02 11:00

薛哲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊塞揚強投薛哲（Max Scherzer）本季年薪高達3450萬美元（約新台幣9.5億），並在打擊區創下史上最不名譽紀錄，本季63打席完全沒上壘，《dodgerblue》指出，他打破過去陳偉殷2016年保持的大聯盟史上最久49打席無上壘紀錄。

36歲薛哲本季出賽28場，63次打擊機會完全沒有安打也沒有保送，還被三振28次，包括打擊率、上壘率、OPS所有數據都是.000結束本季，唯一的打擊數據是一支1分打點的犧牲打。他生涯至今238場出賽，打擊三圍也是驚人的低，只有.168/.194/.188。

不過薛哲的投球表現足夠強大，今年也完全是塞揚候選人的水準，本季30場出賽15勝4敗，防禦率2.46是全國聯第二，投179.1局就送出236次三振，是國聯第二多，勝投也排第3名，WHIP值0.86則排名國聯第一。

薛哲在季中被國民交易至道奇，是道奇下半季重要功臣，他今年年薪高達3450萬美元，是與國民先前簽下7年2.1億美元的最後一年，以他今年的表現，美媒預計今年季後投入自由市場，將吸引包含道奇在內，多支需要先發投手的球隊爭搶，行情持續看漲。

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