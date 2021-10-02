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足球》台灣男足爆集訓期間外出飲酒 足協公布懲處結果

2021/10/02 11:16

〔體育中心／綜合報導〕台灣男足將啟程前往泰國、備戰亞洲盃資格賽，而日前爆出國家隊成員不假外出飲酒至深夜，今足球協會公布調查結果並做出懲處，停止4名球員的徵召，同時將王家中總教練停權。

台灣隊預計在10月7日與印尼在亞洲盃資格賽交手，出征泰國前夕，足協對於集訓期間的兩次飲酒事件做出懲處，今在官網發表聲明公布調查結果。內文指出，8月21日陳浩瑋、白劭宇、段昍三人先不假外出赴酒吧飲酒，同行有白劭宇兩名女性友人，返回旅館後於大廳遇到助理教練Dragos，隨後五人同赴白劭宇之寢室繼續飲酒，被Dragos再次查獲。同一天另有李祥偉、林明偉、游家煌三人外出買酒，也遭Dragos再次查獲，相關酒品均遭沒收。

9月11日，游家煌因親友來訪，與陳浩瑋、白劭宇、段昍、林明偉4名隊友共同不假外出飲酒至深夜。隔日早餐時間，經教練團發現，陳浩瑋、白劭宇、段昍、游家煌未出席球隊早餐行程。

選訓委員先在綜合上述調查結果後做出決議，認為教練王家中「有對協會掩蓋事實之情事，顯已不堪管理之責」因此決定將其停權，職務由助理教練葉獻中暫代。

選訓委員將球員移送紀律委員會討論，並於本月1日召開紀律委員會，最後做出以下處分：「1.李祥偉、林明偉：書面警告。2.游家煌：停止其受徵召入選國家代表隊資格半年，罰款一萬元。3.陳浩瑋、白劭宇、段昍：停止其受徵召入選國家代表隊資格一年，罰款三萬元。」

足協最後表示，不會迴避面對代表隊出現之紀律與管理問題，對於本次事件造成球迷或社會的不良觀感致上歉意。

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