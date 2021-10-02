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MLB》洋基一分差不敵光芒 外卡龍頭僅領先世仇1場（影音）

2021/10/02 12:04

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡競爭進入最後關頭，洋基今在主場迎戰光芒，9局反攻無力以3：4落敗，目前在外卡僅領先第二名的紅襪一場勝差。

光芒老將克魯茲（Nelson Cruz）今在首局就開轟助隊先馳得點，下個半局洋基隨即靠史坦頓（Giancarlo Stanton）的安打追平比數。

光芒2局攻勢再起，基爾梅爾（Kevin Kiermaier）貢獻超前安，雙方一路維持一分差到九局，8局上場的赫曼（Domingo Germán）續投，一出局後連丟2個保送後被緊急換下，阿布瑞尤（Albert Abreu）接手後被新秀法蘭柯（Wander Franco）敲安，光芒再添2分保險分。

洋基在9局下試圖反攻，史坦頓一出局後擊出二壘安打，上到三壘後被蓋洛（Joey Gallo）短打突破佈陣送回本壘，老將賈納（Brett Gardner）隨後在一二壘有人情況下，擊出右外野方向安打，洋基追到只剩1分差。

只惜接下來代打的桑契斯（Gary Sanchez）以及歐多（Rougned Odor）都吞下三振，洋基無法完成反攻，終場就以3：4輸球，加上紅襪今擊敗國民，因此在外卡龍頭的位置目前僅領先1場勝差。

洋基一分差不敵光芒，圖為赫曼。（美聯社）

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